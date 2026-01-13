Escalação do Fluminense para estreia no Carioca: time será alternativo

O Fluminense estreia na temporada 2026 nesta quarta-feira (14) contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. Para essa partida, o Tricolor terá uma escalação alternativa. O time que terminou a temporada em 2025 se apresentou apenas no dia 8 de janeiro, enquanto um grupo, formado por jogadores da base e outros nomes com menos minutos em 2025, se apresentou no dia 2.

A estratégia do Fluminense de dividir a reapresentação em duas foi com objetivo de dar oportunidade aos jogadores do elenco que foram pouco observados em 2025. Nomes como Lezcano, Santi Moreno e Riquelme são considerados promissores e precisavam de espaço para se provar. Todos eles devem ser titulares na partida contra o Madureira.

Além dos nomes com poucos minutos, John Kennedy também se juntou ao grupo. O atacante optou por encurtar as férias para ter mais minutos no início da temporada. O camisa 99 também estará entre os titulares na quarta-feira.

Provável escalação do Fluminense para enfrentar o Madureira

Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Arana; Wallace Davi, Luis Fernando e Lezcano, Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.

Um desfalque certo para essa partida é Luis Zubeldía. O treinador foi submetido a uma angioplastia com stent. Iniciamente, existia a expectativa que o treinador pudesse voltar ao comando do time na estreia. Porém, com o procedimento, a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. O time será comandado por Maxi Cuberas, auxiliar do argentino, e Marcão, auxiliar permanente do Flu.

Nota sobre o procedimento

O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.

