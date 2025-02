Grêmio x Internacional: vidente aponta favorito para clássico gaúcho

Grêmio e Internacional entram em campo neste sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada mas com um leve favoritismo para o Internacional.

Ao realizar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Grêmio entrará em campo com equilíbrio. Assim, a equipe tricolor saberá estabelecer uma proteção e irá saber trabalhar com as dificuldades presentes dentro do clássico. O vidente também apontou possíveis substituições cruciais durante a partida.

Do lado do Internacional, o vidente afirmou que a equipe do técnico Roger Machado terá resistência, coragem e sabedoria para enfrentar o adversário fora de casa. Ou seja, saberá como jogar de uma maneira eficiente durante os 90 minutos na Arena do Grêmio.

Para a partida, Luiz Filho destacou que a partida deve ser equilibrada. Ele analisou que ambas as equipes deverão ter dificuldades em campo, tornando a partida bastante equilibrada, tendo altas chances do confronto terminar empatado. Porém, o vidente previu que o Internacional tem mais chances de vitória.

Grêmio x Internacional

O clássico gaúcho acontece na reta final da primeira fase do estadual. Ambas as equipes chegam para o confronto como líderes dos seus respectivos grupos. O tricolor lidera a chave A, enquanto o Colorado a B. Contudo, a equipe de Roger Machado chega para a partida invicta, já a de Gustavo Quinteros, perdeu para o Juventude por 2 a 0, na última rodada, fora de casa.

