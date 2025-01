Nexxy Capital firma acordo e investe na LinkSports, startup internacional do ramo esportivo

A Nexxy Capital Brasil e LinkSports International Corp., startup canadense, anunciaram nesta semana um novo acordo de investimento, com um aporte de 2,5 milhões de dólares da empresa brasileira. O negócio tem como objetivo acelerar o crescimento da empresa do exterior, que já havia recebido mais de R$ 6 milhões de capital financeiro desde o lançamento da startup, em 2022.

A LinkSports é uma empresa pioneira no ramo de tecnologia e futebol, que tem como objetivo oportunizar jovens talentos do esporte para que eles desenvolvam suas carreiras a partir do suporte de fãs ao redor mundo. Através do app, é possível que os usuários invistam em um modelo de co-participação e criem micro-patrocínios para esses atletas.

Atualmente, o aplicativo tem como foco conectar fãs esportivos em países desenvolvidos com talentos de regiões emergentes, como é o futebol brasileiro. Ou seja, os micro-investidores do exterior tem a possibilidade de apostar em talentos de famílias de baixa renda e contribuir para um futebol mais igualitário.

A LinkSports tem como objetivo dar visibilidades a jovens talentos no futebol através de micro-patrocínios. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Managing Partner da Nexxy Brasil, Luis Roberto Demarco, afirma que a plataforma trabalha em cima de um conceito disruptivo de inclusão esportiva e entende que a empresa terá não só o retorno financeiro, mas poderá desfrutar do impacto social proposto pelo app.

- Nosso investimento na Linksports segue a filosofia Nexxy de garimpar diamantes em 'early-stage'. A Linksports é uma plataforma extremamente disruptiva e um instrumento poderoso de inclusão esportiva, integrando e dando oportunidades a jovens em qualquer lugar do planeta através do esporte. Temos expectativa de um significativo retorno sobre o nosso investimento, e certeza de que a contribuição social proporcionada pela plataforma se equipara ao retorno financeiro, o que nos deixa muito felizes - diz o gestor.

Com o atual investimento da empresa brasileira, a LinkSports alcançou um notável valor de mercado de 12 milhões de dólares, pouco mais de R$ 75 milhões.

O app da LinkSports tem registrado um significativo crescimento nesse último semestre, que inclui o mês de janeiro de 2025. Neste período, a plataforma teve 33% de aumento na média mensal em entradas e engajamento no app (a cada 4 semanas). O número é maior do que o último balanço trimestral, quando houve m 27% de crescimento médio ao mês.

Neissan Monadjem, CEO da LinkSports, tratou o acordo com a Nexxy Capital como uma parte fundamental do processo de expansão da empresa, que visa atingir ainda mais jovens dentro do Brasil.

- Nosso objetivo é eliminar as assimetrias nos esportes causadas por acessos desiguais ao

sucesso. O aporte da Nexxy Capital permitirá que ampliemos nossa presença no Brasil, onde já

crescemos mais de 15% ao mês em engajamento digital - afirma.

A explicação para o sucesso do aplicativo está nas vantagens propostas por ele. Além da vitrine virtual para os jovens atletas, eles também têm a oportunidade de desfrutar de outros benefícios financeiros, como os gift cards distribuídos pela startup e que podem ser usados em lojas de material esportivo, como Nike, Centauro, Netshoes, Adidas, Decathlon e Puma. No total, já são mais de R$ 100 mil distribuídos a 100 atletas destaques. O ranking é medido dentro do próprio app.

A empresa foi a primeira a operar com um modelo de "bolsa-esporte digital", em 2022. A inovação é uma das características dos negócios da startup canadense, que tem como um dos seus métodos o uso da inteligência artificial na criação dos rankings, por exemplo. Por outro lado, não dispensa da colaboração humana dos usuários da plataforma para democratizar o acesso ao sucesso esportivo, promovendo maior transparência e igualdade no ecossistema do futebol.