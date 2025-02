Gramado sintético: ex-treinador da Seleção já havia reclamado

Alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro, como Neymar, Lucas Moura e Philippe Coutinho, reclamaram, na última terça-feira (18), do uso de gramados sintéticos em estádios do Brasil. Determinado movimento trouxe à tona uma antiga declaração polêmica do treinador Dunga, ex-Seleção Brasileira.

O caso aconteceu em 2013, quando o técnico ainda comandava o Internacional. Na ocasião, ele se manifestou contra o uso do campo sintético. Ao se pocisionar contra a tecnologia, o treinador disparou uma franse simbólica: "Se o gramado fosse bom, a vaca comia".

A declaração precedeu a decisão de não aceitar comandar um treino do Colorado no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, por conta do gramado. A situação aconteceu antes de um jogo contra o São José, pelo Gaúchão daquele ano. Dunga alegou um suposto alto nível de lesão em determinado tipo de gramado para recusar realizar a atividade.

- Este piso é diferente. Se você pegar campos onde se usa muito isso vai ver a reincidência de lesões. Aí você vai ver a diferença - disse o treinador.

Dunga foi treinador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 (Foto: Mowa Press)

Campanha dos jogadores contra o gramado sintético

Depois de 12 anos da declaração do técnico, chegou a vez de alguns jogadores reclamarem do uso do gramado sintético no futebol brasileiro. As manifestações aconteceram na última terça-feira (18) e teve o apoio de jogadores consagrados, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick.

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética. Tratam-se do Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo). Além disso, outros campos contam com o chamado piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados - tipo de gramado citado por Júnior no pronunciamento. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, são exemplos de determinada tecnologia.