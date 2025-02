Júnior dispara contra gramado sintético: ‘Quem gosta é ortopedista’

Grandes astros do futebol brasileiro como Neymar, Philippe Coutinho, Lucas Moura e Thiago Silva iniciaram uma campanha contra o uso do gramado sintético no Brasil, nesta terça-feira (18). Com o assunto em alta, outro personagem a se manifestar sobre o assunto foi o ex-jogador Júnior, ídolo da torcida do Flamengo.

Durante participação no programa "Seleção Sportv", do canal Sportv, o antigo lateral do time rubro-negro se posicionou ao lado dos atletas. Para ele, existe uma diferença grande entre o gramado sintético e o de grama natural. A principal seria um número maior de lesão no campo artificial.

- A gente vê em outros países, que vivem com problema de inverno, e os gramados estão sempre em boas condições. E são naturais. Eu não gosto quando o percentual do sintético é maior que o natural. Quem já jogou sabe a diferença. Eu tenho um amigo que fala: 'Quem gosta de gramado sintético é ortopedista' - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- O que tem de intervenção cirúrgica nesse tipo de gramado. De cruzado, menisco, não sei o que. Isso, eles (ortopedistas) que gostam. Eu vejo aqui (no Brasil), que infelizmente a tendência será de ir para esse lado (uso do sintético). Os jogadores tem que se juntar mesmo. Se tivessem um sindicato forte, eles teriam mais voz - concluiu.

Presença do gramado sintético no Brasil

A cada ano que passa o uso do campo artificial tem sido mais frequente nos torneios nacionais. No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética. Tratam-se do Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo).

Além disso, outros campos contam com o chamado piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados - tipo de gramado citado por Júnior no pronunciamento. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, são exemplos de determinada tecnologia.