O goleiro reserva do Cruzeiro, Anderson, esclareceu a situação envolvendo a festa de seu casamento, que ocorreu dois dias após a derrota do time na final da Copa Sul-Americana contra o Racing. A celebração, realizada em 24 de novembro de 2024, gerou críticas de parte da torcida. Anderson publicou uma nota em suas redes explicando que a data do evento foi escolhida com quatro meses de antecedência, quando o Cruzeiro ainda disputava as oitavas de final contra o Boca Juniors.

O jogador expressou desapontamento com as críticas recebidas, destacando que a derrota foi um momento doloroso para ele e para a equipe. Ele ressaltou a importância de celebrar momentos únicos da vida, apesar das adversidades profissionais. Anderson mencionou que a derrota "vai doer para sempre", mas enfatizou a necessidade de seguir em frente.

O Racing venceu o Crzueiro na final da Sul-Americana de 2024 por 3 a 1 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

- Como todos sabem, eu e a Amanda casamos ontem… está começando a circular vídeo que mostra que estamos curtindo a festa com nossos convidados. Infelizmente sábado tivemos uma derrota que vai doer para sempre. Essa derrota, junto com a dor, quase acabou com a comemoração do meu casamento - iniciou o goleiro do Cruzeiro sobre a festa.

- Estava marcado há quatro meses. Naquela época (...) não tínhamos nem jogado o primeiro jogo das oitavas contra o Boca Juniors ainda (...) Quando estávamos procurando uma segunda-feira no fim da temporada (o que dia que mais estamos em casa) naquela época não me atentei que seria dois dias depois da final (vacilo nosso). Quando me liguei, tive que manter a data e também acreditando que chegaríamos à final e seríamos campeões - explicou.