Pai de Neymar expõe valores e declara que ganhava mais dinheiro que o filho

Neymar Pai abriu o jogo sobre os valores que a família arrecadou no início da carreira do filho como jogador de futebol. Em entrevista ao podcast "Round Cast", ele expôs valores e afirmou que ficou rico antes do antigo jogador do Santos. Na época, o pai do atleta obteve sucesso com a criação de empresas.

continua após a publicidade

➡️ Neymar se irrita com jornalista da Globo e dispara: ‘Esse é fanfarrão’

➡️ De volta ao Brasil? Pai de Neymar abre o jogo sobre futuro do craque

De acordo com ele, o maior salário de Neymar no clube santista foi de R$ 200 mil, tendo menos de R$ 5 milhões na conta quando deixou o Brasil para atuar na Europa. Por outro lado, o pai do jogador já faturava R$ 40 milhões ao ano com os negócios.

- Eu ganhei mais dinheiro com o meu filho. Fiquei rico antes dele. Em 2013, o maior salário de Neymar foi de R$ 200 mil. O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta quando ele saiu do Santos. E eu já faturava R$ 40 milhões por ano como empresa (com a imagem dele) - disse o empresário.

continua após a publicidade

Além disso, o pai do atleta também abriu o jogo sobre a relação que tem com o filho. Segundo ele, os dois apresentam um convívio profissional quando o assunto é referente a carreira de jogador de futebol. Até hoje em dia, o camisa 10 é agenciado pela empresa do pai.

- Desde 2006, Neymar é cliente da minha empresa. Neymar é CPF, eu sou CNPJ (dono da empresa e da imagem dele). Mas todas as decisões são dele. Hoje, 90% dos nossos contratos são todos de fora (do país). Ele está lá, com todo o controle (da carreira) nas mãos e nos pés. Eu não tenho mais o que fazer - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Momento de Neymar

Atualmente, o jogador defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas se encontra lesionado. No início de novembro, Neymar sentiu dores na coxa esquerda e posteriormente foi diagnosticado com uma ruptura no tendão do membro.

A lesão aconteceu pouco tempo depois do retorno do atleta aos gramados. O brasileiro chegou a ficar 369 dias por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A ausência de constância no time durante a passagem pelo clube saudita faz a permanência de Neymar ser incerta. Recentemente ele chegou a ser especulado no Santos.