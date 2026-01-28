Neymar manda recado a Memphis após empréstimo da Vila Belmiro: 'Você pode'

Ídolo do Santos, Neymar publicou um post inusitado nas redes sociais ao mostrar o seu armário personalizado na Vila Belmiro sendo utilizado pelo amigo e atacante do Corinthians, Memphis Depay.

continua após a publicidade

Na imagem, o camisa 10 do Peixe escreveu que Memphis é rival apenas dentro de campo e afirmou que "ele pode" usar o espaço para guardar a camisa e os pertences pessoais.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira (28), contra o Bahia, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela estreia do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, o Peixe enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina.

continua após a publicidade

Amigos fora das quatro linhas, Neymar e Memphis já protagonizaram encontros em festas de aniversário e partidas de pôquer.

Na Vila Belmiro, o armário de Pelé é cercado pelos de dois jogadores: Neymar e Gabriel Barbosa. No espaço destinado ao camisa 9, coube a Yuri Alberto o "empréstimo" do local.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No último domingo (25), o Santos jogou com o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e ficou no empate sem gols em duelo válido pelo estadual.

continua após a publicidade

Memphis utiliza armário de Neymar no vestiário do Santos. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Corinthians x Bahia:

O holandês ficou fora dos primeiros jogos da temporada para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo, do qual sofria desde o final da última temporada. O treinador pretende dar minutagem ao atacante antes da decisão da Supercopa Rei, que será no domingo (1), contra o Flamengo, em Brasília.

O camisa 10 fará dupla de ataque com Yuri Alberto diante do Esquadrão de Aço. O único atleta poupado para o duelo será André Ramalho, que inicia no banco de reservas. Em seu lugar, o treinador escalou Gabriel Paulista. Assim como na última partida da equipe, a vitória sobre o Velo Clube, Garro começa entre os onze iniciais.

Chapecoense x Santos:

Neymar não entra em campo nesta noite, pois segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O atacante iniciou o processo de transição no início desta semana e pode voltar a atuar na próxima quarta-feira (4), contra o São Paulo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.