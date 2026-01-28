Santos chega para o Brasileirão com poucos reforços e faz reajustes para evitar correr riscos

O Santos dará o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela primeira rodada. Para esta estreia, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por poupar três jogadres já pensando na reta final da primeira fase do Paulistão, já que não tem um elenco muito grande.

Até o momento, apenas duas contratações foram oficializadas pelo Peixe nesta janela de transferências: o volante Gabriel Menino e o atacante Gabigol. Além da dupla, o atacante Rony, do Atlético-MG, está perto de ser o terceiro nome anunciado pelo clube paulista. Após acerto entre as partes, o jogador é aguardado nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Para este primeiro duelo no Brasileirão, a comissão técnica fará alguns ajustes pensando em melhorar o desempenho no Estadual, já que o time tem apenas seis pontos em cinco jogos. O atacante Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke foram preservados pela comissão técnica em razão da disputa do Campeonato Paulista e, portanto, ficarão em Santos neste meio de semana.

Nesta primeira rodada, o Peixe quer esquecer a forma como encerrou sua participação na temporada passada, quando terminou na 12ª colocação, com apenas 47 pontos, em uma campanha longe de agradar, brigando contra o rebaixamento na maior parte do campeonato. Agora, o time terá a chance de iniciar a competição demonstrando que 2026 não será uma extensão de 2025.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Diaz.

