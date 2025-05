Golaço de Lamine Yamal agita a web: ‘Bola de Ouro’

No dérbi entre Barcelona e Espanyol, Lamine Yamal se tornou assunto em redes sociais ao marcar um golaço para abrir o placar da partida. No jogo que vale o título para os Culés, o astro espanhol acertou um bonito chute que pegou uma linda curva e acertou o ângulo da meta de Joan Garcia.

O confronto entre as equipes da Catalunha estava truncado, apesar de intenso. O Barcelona atacava mais, porém, não conseguia chegar com perigo na meta do Espanyol. Porém, tudo mudou quando, em um lance de genial, Lamine Yamal acertou um belíssimo chute no ângulo, abrindo o placar e garantindo, momentaneamente, o título do Campeonato Espanhol para o Barcelona.

Yamal tem valorização meteórica no mercado

Lamine Yamal é um dos nomes em alta no futebol mundial. Aos 17 anos, o atacante se firmou como protagonista do Barcelona e da seleção espanhola - e isso se reflete diretamente no seu valor de mercado. Segundo o site "Transfermarkt", especializado em avaliação de atletas, Yamal está atualmente avaliado em 180 milhões de euros, atrás apenas de Haaland e Vini Jr, ambos com 200 milhões de euros.

Em menos de dois anos, o valor de mercado de Lamine Yamal deu um salto impressionante, saindo de 25 para 200 milhões. De agosto de 2023 a julho de 2024, o atacante valorizou 380% em apenas 11 meses - impulsionado por suas atuações decisivas na Euro 2024. O valor continuou crescendo com as boas atuações na temporada 2024/25.

Em 52 partidas em 2024/25, Yamal soma 16 gols e 21 assistências e é protagonista no Barcelona que conquistou a Copa do Rei e está próximo de vencer a La Laiga. Se mantiver o ritmo, o garoto prodígio pode se tornar o jogador mais valioso do planeta ainda com 17 anos.

