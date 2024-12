Palmeiras: Estêvão celebra 2024 e planeja brilhar em nova posição

Eleito Bola de Ouro e revelação do Campeonato Brasileiro na premiação da Bola de Prata, Estêvão teve uma temporada dos sonhos com a camisa do Palmeiras em 2024. Mas para 2025 ele visa uma melhora de rendimento. E isso pode passar por uma mudança de posição.

— Com certeza esse é um objetivo meu, voltar para posição que me sinto mais confortável. Sei que garanti meu espaço aqui como ponta, que tem muitos como meia, mas creio que daqui a alguns anos vou estar voltando para minha posição de novo — falou Estêvão.

Na base do Palmeiras, Estêvão atuava por dentro do campo, como um autêntico camisa 10, sendo responsável por organizar o jogo dos times do Palmeiras.

Mesmo deslocado de sua função original, o camisa 41 foi o grande destaque da equipe de Abel Ferreira no ano.

Estevão foi eleito o Bola de Ouro do Brasileirão deste ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ele foi titular em 31 dos 36 jogos que disputou, marcou 13 vezes e distribuiu nove assistências para seus companheiros.

— Como João Paulo (Sampaio, coordenador) fala na base, a gente tem sempre que estar preparado para todas as situações. Eu fui me adequando de ponta no fim da base, no começo era meia, fui me adaptando para ter mais contato, um contra um. Minha característica realmente é mais como meia, onde me sinto mais confortável, mas tanto uma quanto outra sei que posso dar o meu melhor — revelou Estêvão.

Vendido para o Chelsea, da Inglaterra, em uma operação que pode alcançar 61,5 milhões de euros (R$ 391,5 milhões na cotação atual), o camisa 41 do Palmeiras mostra que os ingleses podem ter pagado barato por ele.

— Realizei muitos sonhos, hein? O primeiro sonho era subir para o profissional, consegui. Consegui ser titular, consegui ajudar o Palmeiras, fui vendido e creio que esse ano foi maravilhoso, vai ficar marcado na minha carreira. Só tenho a agradecer a Deus, minha família, ao Palmeiras, meu staff, por estarem sempre comigo. Realização de um sonho que estou vivendo hoje fruto de um trabalho — finalizou o jogador.

Estêvão fica no Palmeiras até o fim do Mundial de Clubes de 2025. Até lá, disputará o Paulista, a fase de grupos da Libertadores e o Mundial.