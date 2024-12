O fim da era Dudu: Palmeiras dá adeus a um dos maiores ídolos

Dudu e Palmeiras. Por quase uma década, esses dois nomes estiveram intrinsecamente ligados, simbolizando uma era de reconstrução e conquistas que recolocaram o clube na rota dos grandes títulos. Agora, no entanto, essa parceria vitoriosa está prestes a chegar ao fim. O camisa 7 do Verdão, maior ídolo recente da torcida alviverde, está próximo de acertar sua rescisão amigável com o clube. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias, e o desfecho deve ser oficializado em breve, sem custos para nenhum dos lados.

Quando Dudu chegou ao Palmeiras, em 2015, o clube vivia um momento de transição. Após quase ser rebaixado no Brasileirão de 2014, o Verdão buscava se reerguer e reconquistar a confiança de sua torcida. Foi então que o atacante, contratado após um "chapéu" histórico nos rivais São Paulo e Corinthians, assumiu o protagonismo e tornou-se símbolo da nova fase palmeirense.

Dudu rapidamente caiu nas graças da torcida com sua entrega em campo, gols importantes e capacidade de decidir jogos. Sua primeira grande conquista foi a Copa do Brasil de 2015, que marcou o início de um ciclo glorioso. A partir dali, o atacante acumulou troféus: dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), quatro Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), além de outros títulos importantes como a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.

Senhor Allianz Parque

Os feitos de Dudu com a camisa alviverde vão além dos troféus. Ele deixa o clube como o jogador com mais títulos no século XXI (12) e como o atleta que mais atuou no Allianz Parque, com 206 jogos. No estádio, Dudu também é o líder em vitórias (144) e assistências (50) e o segundo maior artilheiro (40 gols).

Dudu em jogo contra o Cruzeiro no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No total, foram 462 partidas pelo Palmeiras, com 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências. Esses números colocam o camisa 7 como um dos maiores jogadores da história do clube, além de uma referência para uma geração de torcedores.

Apesar de seu legado inquestionável, a relação entre Dudu e o Palmeiras começou a se desgastar em 2024. No meio do ano, o atacante foi anunciado como reforço do Cruzeiro, mas a negociação acabou sendo frustrada. O episódio gerou mal-estar interno, com a presidente Leila Pereira confirmando publicamente o acordo antes do desfecho definitivo. Desde então, o clima entre jogador e clube nunca mais foi o mesmo.

O vínculo atual do atacante vai até o final de 2025, com uma cláusula de renovação automática até 2026 caso metas de partidas sejam atingidas.

O futuro de Dudu

Enquanto define sua saída do Palmeiras, Dudu desperta o interesse de outros clubes brasileiros, como Cruzeiro e Santos. O atacante, aos 32 anos, ainda é visto como um reforço importante no mercado nacional.

O fim da era Dudu marca não apenas a despedida de um ídolo, mas também o encerramento de um dos ciclos mais vitoriosos da história do Palmeiras. Para a torcida, Dudu não foi apenas um jogador: ele foi a personificação da paixão alviverde, um líder em campo e um símbolo de superação.