Golaço de Arrascaeta pelo Uruguai enlouquece torcedores do Flamengo: 'Seremos'
Meia anotou um bonito gol de bicicleta pela seleção
Defendendo a seleção do Uruguai nesta Data Fifa, o craque Arrascaeta anotou um golaço de bicicleta durante o amistoso contra os Estados Unidos, nesta terça-feira (18). Após o lance, os torcedores do Flamengo enlouqueceram nas redes sociais.
Jogando diante de sua torcida, os norte-americanos não tomaram conhecimento da seleção bicampeã do mundo e abriram um sonoro 4 a 0 ainda na primeira etapa. Já nos acréscimos, Arrascaeta aproveitou a sobra e emendou uma linda bicicleta para descontar a favor do Uruguai.
Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo lembraram do golaço de bicicleta de Arrascaeta contra o Ceará, na disputa do Campeonato Brasileiro de 2019, e destacaram que logo depois chegaram ao título da Libertadores. Com mais uma final pela frente, os internautas acreditam que esse é um sinal para o título. Confira abaixo.
Convocado pelo Uruguai nesta Data Fifa, Arrascaeta deve desfalcar o Flamengo no clássico contra o Fluminense, que acontece nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Flamengo busca manter o retrospecto positivo contra o rival
Texto por: Lucas Bayer
O Flamengo encara o Fluminense nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em confronto pelo Brasileirão. Em busca da vitória para seguir na liderança da competição nacional, o time de Filipe Luís confia no retrospecto recente contra o rival carioca na temporada.
Flamengo e Fluminense se enfrentaram em quatro ocasiões nesta temporada. No total, são duas vitórias para o time da Gávea e dois empates.
O primeiro FlaxFlu do ano foi pela Taça Guanabara, quando as equipes empataram sem gols. Posteriormente, nas finais do estadual, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 e empatou na volta por 0 a 0. Já no primeiro turno do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís bateu o rival por 1 a 0, com gol de Pedro.
