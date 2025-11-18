Fluminense x Flamengo: vidente crava resultado do clássico carioca

Brigando na parte de cima da tabela de classificação, Fluminense e Flamengo fazem um dos clássicos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. De olho nisso, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe rubro-negra.

Líder isolado da competição, o Flamengo busca a vitória no último Fla-Flu da temporada para aumentar a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Durante a análise, o tarólogo destacou que a equipe rubro-negra vai para cima do rival, buscando o resultado, mas precisa estar concentrada para garantir a vitória no clássico.

Por outro lado, Luís Filho destacou que o Fluminense deve investir em jogadas em velocidade, buscando equilibrar o confronto para explorar as fragilidades do elenco rubro-negro. Segundo ele, o Tricolor da Laranjeiras pode encontrar alternativas para surpreender o rival durante os 90 minutos no Maracanã.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será marcada pelo equilíbrio entre as equipes. A vitória poderá ser construída nos detalhes e um empate não está descartado. No entanto, Luís Filho destacou que a tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Flamengo

