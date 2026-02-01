Felipe Melo é agredido por torcedor do Corinthians no Mané Garrincha

O ex-jogador e comentarista da TV Globo Felipe Melo foi agredido por um torcedor do Corinthians enquanto deixava a tribuna de imprensa do estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), palco do duelo da Supercopa Rei contra o Flamengo. A partida teve início às 16h (de Brasília), neste domingo (1).

No vídeo, registrado pelo repórter do Lance! Lucas Bayer, é possível ver Felipe Melo sendo pego de surpresa ao lado do colega de emissora André Rizek, diante de um torcedor que tenta encostar no seu rosto, mas não consegue atingi-lo.

O comentarista precisou atravessar uma área ocupada por torcedores para deixar o local. Os jornalistas estão posicionados na tribuna de imprensa, que tinha apenas torcedores do Corinthians no entorno, e alguns profissionais foram hostilizados por estarem vestindo uniformes de trabalho nas cores do Flamengo, como no caso de veículos especializados no clube Rubro-Negro, segundo reportagem do Lance!.

Confira as escalações para a Supercopa Rei:

O Corinthians tem mudanças na escalação para a decisão da Supercopa Rei. Assim como no duelo contra o Vasco, o Corinthians não terá a presença de Garro na equipe titular. Dorival Júnior optou por povoar o meio de campo e escalou a equipe com três volantes: Raniele, André e André Carrillo. Breno Bidon terá a missão de armar o time.

Na defesa, o treinador manteve Gabriel Paulista entre os onze iniciais. O reforço do Timão desbancou André Ramalho, titular na temporada passada, que inicia a decisão contra o Flamengo entre os reservas.

Já o Flamengo entra em campo com Pedro, Carrascal e Plata no ataque. Recém-contratado, Lucas Paquetá começa no banco. Com pouco tempo de treinamento com os atuais companheiros, Lucas Paquetá, a maior contratação da história do Flamengo, começa no banco. A expectativa é que o meio-campista seja utilizado no decorrer do jogo.

Felipe Melo nas tribunas de imprensa do Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Divulgação/ Lance!)

ESCALAÇÃO:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal e Pedro. (Técnico: Filipe Luís

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)