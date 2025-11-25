Gol perdido em Atlético-MG x Flamengo choca torcedores: 'Impossível'
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
O Flamengo saiu atrás do placar contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, a equipe do técnico Filipe Luís teve uma chance clara para empatar o confronto. Contudo, Léo Pereira desperdiçou a oportunidade em baixo das traves.
O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Luiz Araújo achou o zagueiro livre na área do Galo via uma cobrança de escanteio. Ao finalizar, Léo Pereira acabou pegando em baixo da bola. O arremate passou por cima da baliza do goleiro Everson.
Nas redes sociais, torcedores do Flamengo lamentaram a chance desperdiçada. Com o fim do primeiro tempo, o Rubro-Negro vai desperdiçando qualquer chance de conquistar o título do Brasileirão nesta terça-feira (25). Veja a reação abaixo:
