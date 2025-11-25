Escolha de Sampaoli em Atlético-MG x Flamengo revolta torcida: 'Brincadeira'

Atlético-MG e Flamengo vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (25), em jogo decisivo da 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma escolha do técnico Jorge Sampaoli na escalação do time mineiro incomodou muitos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Cerca de 1h antes da bola rolar, o Galo divulgou a escalação para enfrentar o Rubro-Negro. O técnico argentino optou por deixar Gustavo Scarpa no banco de reservas, assim como fez na final da Copa Sul-Americana.

➡️Decisão de Filipe Luís em Atlético-MG x Flamengo repercute: 'Mais uma vez'

Nas redes sociais, a decisão de Jorge Sampaoli para Atlético-MG x Flamengo repercutiu muito entre os torcedores do Galo. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Sampaoli definiu o time para Atlético-MG x Flamengo (Foto: Edu Andrade / Gazeta Press)

Veja comentários sobre a decisão de Sampaoli em Atlético-MG x Flamengo

Escalação do Galo

O Atlético chega abalado após perder o título para o Lanús na final da Copa Sul-Americana. A equipe mineira foi derrotada nos pênaltis e perdeu a oportunidade de levantar o troféu inédito para a história do clube.

Para a partida contra o Flamengo, Sampaoli tem dois problemas no time titular do Atlético. Igor Gomes foi expulso no último jogo pelo Brasileirão e cumpre suspensão automática. A outra dor de cabeça é Alan Franco, que é dúvida para o jogo. O volante sofreu uma lesão na última semana e mesmo assim jogou a final contra o Lanús. Pode ser que o jogador seja poupado para se recuperar e retornar nos próximos compromissos.

continua após a publicidade

.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O argentino definiu assim a escalação do Atlético-MG para enfrentar o Flamengo na Arena MRV: Everson; Saravia, Victor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander; Bernard; Arana; Hulk e Dudu.