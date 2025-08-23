Contra o Inter, Cruzeiro tenta interromper sequência ruim em casa

O Cruzeiro entra em campo neste sábado (23), para enfrentar o Internacional, às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão, com o objetivo de interromper a sequência negativa em casa. A Raposa perdeu as duas últimas partidas que fez diante de sua torcida pelo campeonato, ambas por 2 a 1: para o Ceará, em 27 de julho, pela 17ª rodada, e para o Santos, dia 10, pela 19ª rodada.

A sequência fica pior com o empate por 0 a 0 com o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em 30 de julho. A última vitória do Cruzeiro no Mineirão foi há mais de um mês: 4 a 0 sobre o Juventude, em 20 de julho.

Apesar dos maus resultados recentes, a torcida promete lotar o estádio novamente para apoiar a equipe do técnico Leonardo Jardim. Até a tarde desta sexta-feira (22), 40 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo contra o Internacional.

A boa campanha no Brasileirão é o motivo da confiança do torcedor celeste. O Cruzeiro está em terceiro lugar, com 38 pontos, atrás somente de Flamengo (43) e Palmeiras (39). Como mandante, a Raposa tem a segunda melhor campanha, com sete vitórias, um empate e duas derrotas, em 10 partidas.

Técnico do Cruzeiro deve escalar time titular contra o Inter

Leonardo Jardim terá a volta de quatro titulares que não enfrentaram o Mirassol, no empate por 1 a 1, segunda-feira (18), em Mirassol (SP). O lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral-direito William não enfrentou o Mirassol porque havia sido afastado das atividades normais para se recuperar totalmente de contusão no quadril. Nesta semana, apesar de continuar com o tratamento, o jogador participou dos treinos no campo com os companheiros de equipe.

Lateral William, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim, o Cruzeiro deve voltar a ter o time considerado titular: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O meia Eduardo foi suspenso pelo STJD, nesta sexta-feira (22), por quatro jogos por causa da expulsão no empate por 0 a 0 com o Vitória, pela 12ª rodada, mas, à noite, o clube conseguiu efeito suspensivo para a punição, e o jogador estará à disposição de Leonardo Jardim. O lateral-direito Fagner continua em recuperação de fratura na fíbula direita.

O atacante colombiano Sinisterra, apresentado nesta sexta-feira (22), na Toca da Raposa, apesar de regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, não deve ficar sequer no banco de reservas, já que participou de apenas uma atividade com os novos companheiros.