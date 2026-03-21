Gol de Arias em São Paulo x Palmeiras encanta torcedores: 'Insano'

O meia John Arias foi o responsável por tirar o zero do placar no clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, deste sábado (21), no Morumbis. As equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O gol do colombiano aconteceu logo no início da partida e encantou os torcedores do alviverde. O cronômetro marcava cinco minutos quando, em uma jogada individual, Arias criou a própria oportunidade de finalizar ao gol.

Após avançar em velocidade pela ponta esquerda, o camisa 11 aproveitou o espaço no setor defensivo tricolor para cortar para o meio e finalizar rasteiro no contrapé do goleiro Rafael. O arqueiro do São Paulo não teve chances de defesa no lance.

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Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras se encantaram com a jogada do colombiano, que chegou como reforço de peso para a temporada de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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