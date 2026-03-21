Palmeiras x Vitória feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam no Allianz Parque neste domingo (22), às 11h, pelo Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
20:47
Palmeiras e Vitória se enfrentam no Brasileirão Feminino.
Palmeiras e Vitória se enfrentam no Brasileirão Feminino.
Palmeiras e Vitória entram em campo neste domingo (22), às 11h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), e marca o retorno das Palestrinas ao estádio.

O confronto terá transmissão ao vivo pela NSports, no Youtube e na TV fechada. O duelo coloca frente a frente um Palmeiras em grande fase e um Vitória que tenta se recuperar na tabela.

Vivendo bom momento, o Palmeiras lidera a competição com 100% de aproveitamento após três rodadas, somando nove pontos e ocupando a primeira colocação. A equipe busca manter a sequência positiva jogando em casa.

Do outro lado, o Vitória ainda tenta engrenar no campeonato. A equipe soma apenas um ponto até aqui, vem de derrota no Ba-Vi por 3 a 2 e aparece na parte inferior da tabela, precisando de um bom resultado fora de casa para reagir.

Veja abaixo o procedimento para garantir o seu ingresso pela internet:

Ingressos disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br
R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Inicialmente, o setor aberto será a Central Leste, com entrada pelo Portão C, e novos espaços poderão ser liberados conforme a demanda. Cada CPF terá direito a um ingresso.

Palestrinas lideram o Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Assunção/ Palmeiras)
PALMEIRAS X VITÓRIA FEMININO

  • Brasileirão Feminino – 4ª rodada
  • Data: domingo, 22 de março
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Onde assistir: NSports (Youtube e canal fechado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo (Emily), Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha, Raíssa Bahia (Gláucia) e Brena; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

VITÓRIA: Lorrana; Larisse, Duda e Monik; Kamila, Dymenor, Garces e Vic; Monteiro, Bárbara e Katy Costa. Técnico: Marcos Carvalho.

