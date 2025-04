Mirassol empata com Atlético-MG nos acréscimos pelo Brasileirão

O Mirassol empatou com Atlético-MG por 2 a 2 neste sábado, pelo Brasileirão. A partida foi no Maião, em Mirassol (SP). O empate veio nos acréscimos da partida. Com o resultado, os mineiros deixaram o Z4 e foram para a 14ª colocação. Enquanto isso, os paulistas caíram para o 12º lugar.

Como foi o jogo

Aos dois minutos, Edson Carioca recebeu na entrada da área, a bola desviou na marcação e saiu raspando a trave. Foi a primeira grande chance do jogo. Dois minutos depois, foi a vez do Atlético levar perigo. Scarpa cobrou escanteio para a área, e Vitor Hugo cabeceou levando muito perigo.

Rubens, aos oito minutos, finalizou de fora da área e obrigou Muralha a fazer a defesa. Aos 12, Edson Carioca fez belíssima jogada, avançou o campo ofensivo inteiro e marcou.

Scarpa teve grande chance aos 22 minutos. O meia tabelou com Hulk e recebeu dentro da área, mas foi derrubado. O VAR chamou o árbitro para analisar o lance, porém foi marcada falta no início do lance, do próprio camisa 10 do Galo. O Mirassol seguiu bem na partida.

Aos trinta minutos, Edson Carioca fez cruzamento para a entrada da área. Cristian finalizou rasteiro, e Everson fez a defesa. Nos acréscimos da primeira etapa, Hulk recebe dentro da área e finaliza rasteiro, cruzado. Rony se jogou para tentar completar, mas não alcançou.

A segunda etapa começou como foi a primeira. O Galo tentava, mas o Mirassol era quem tinha as melhores chances. Aos três minutos, Scarpa tentou de fora da área e mandou pela linha de fundo.

Aos cinco minutos, Yago Felipe recebeu na esquerda, cortou a marcação e finalizou forte. Everson ficou só olhando, mas a bola saiu ao lado da meta atleticana. Reinaldo cobrou escanteio dentro da área, e João Victor subiu para cabecear com muito perigo.

Aos 25 minutos, o Atlético iniciou sua reação. Hulk acionou Rony dentro da área, o camisa 33 finalizou e marcou o primeiro gol atleticano.

10 minutos depois, Rony sofreu pênalti. Hulk foi para a cobrança e marcou o gol da virada atleticana.

Aos 47 minutos, Iury Castilho finalizou para o gol. Everson espalmou, e Reinaldo aproveitou o rebote para empatar a partida.

O que vem por aí

O Mirassol fica quase 10 dias sem atuar. A equipe paulista retorna a jogar contra o Bragantino, no dia 5 de maio, pelo Brasileirão.

O Atlético por sua vez não vai ter descanso. O Galo pega o Maringá nesta terça (29), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Rony em Atlético-MG x Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Atlético pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x JUVENTUDE

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maião, em Mirassol (SP)

🥅 Gols: Edson Carioca (12'/1ºT) e Reinaldo (47'/2ºT) / Rony (25'/2ºT) e Hulk (35'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Hulk (CAM) e Iván Román (CAM) / Lucas Ramon (MIR), Alex Muralha (MIR), Daniel Borges (MIR)



⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Roger Machado)

Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Fabrício Daniel), Yago Felipe (Gabriel), Negueba (Everton Maceió), Danielzinho e Edson Carioca (Iury Castilho); Cristian.

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia); Vitor Hugo, Junior Alonso (Iván Román); Rômulo (Bernard); Alan Franco (Fausto Vera), Rubens, Gustavo Scarpa; Rony (Igor Rabello), Cuello e Hulk.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)