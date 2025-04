Sport e Fortaleza empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (26), na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Brasileirão 2025. A partida ficou marcada por um lance duvidoso no 2º tempo. Após finalização de Pikachu, a bola bateu no travessão e na linha. O árbitro, que foi chamado para o vídeo, não deu o gol para o Tricolor.

Com o resultado, o Sport segue sem vencer no Brasileiro. O clube tem dois pontos e é o último colocado na tabela. O Fortaleza, por sua vez, foi a seis pontos e está na 14ª colocação na tabela do campeonato.

Sport x Fortaleza tem lance duvidoso

A Ilha do Retiro recebeu, nesta noite, um duelo entre duas equipes pressionadas. Buscando sua primeira vitória no campeonato, o Sport iniciou a partida trocando passes no ataque. O Fortaleza, que tenta superar a má fase, viu Pikachu parar no goleiro Caíque França logo depois.

O Sport respondeu com Lucas Lima, que concluiu e viu João Ricardo defender. Em cruzamento na área, Lucero teve a chance de balançar as redes, mas foi travado por Chico. O Fortaleza seguiu errando passes, o que foi alvo de reclamações do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Tentando abrir o placar, o Sport fez João Ricardo trabalhar novamente, em chutes de Hereda, Carlos Alberto e Lucas Lima. Em outro lance, na grande área, Carlos Alberto dominou e finalizou para fora. A primeira etapa se encerrou com pressão dos pernambucanos, que tiveram mais volume de jogo.

Barletta e Lucas Sasha em Sport x Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Com o início do 2º tempo, Vojvoda promoveu a entrada de Kervin Andrade, que quase encontrou Lucero em cruzamento pela direita. Depois dos primeiros minutos, Pepa realizou substituições para ter um time mais ofensivo.

Na sequência, o Fortaleza criou a sua melhor chance na partida. Pikachu recebeu de Lucero e finalizou forte. A bola bateu no travessão, na linha e saiu. O jogo seguiu e, quando o lance parou, o árbitro de vídeo entrou em ação. Por falta de imagens mais conclusivas, a decisão de campo foi mantida e o placar seguiu inalterado.

O Sport retomou a pressão nos minutos finais, o que se intensificou após a expulsão do zagueiro Titi. Apesar das tentativas e cruzamentos dos pernambucanos, o 0 a 0 se manteve, assim como a pressão em cima dos clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 26/04/2025 - 20h

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Lucero, Titi, Kervin Andrade (FOR)

🔴 Cartão vermelho: Titi (FOR)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortiz) e Lucas Lima; Carlos Alberto (Atencio), Gonçalo Paciência (Arthur Sousa) e Chrystian Barletta.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Bruninho (Zé Welison), Matheus Rossetto (Martínez) e Diogo Barbosa (Mancuso); Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero (Deyverson).