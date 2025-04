Fluminense está escalado para enfrentar Botafogo no Brasileirão

O Fluminense está definido para encarar o Botafogo, na 6ª rodada do Brasileirão. A bola rola no primeiro clássico entre os rivais, nesta edição da competição, às 21h, no Estádio Nilton Santos.

Após poupar os principais jogadores contra o Union Española, na 3ª rodada da Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho volta a escalar o time titular com uma ausência.

Hércules foi cortado da partida por apresentar um quadro de conjuntivite. Com isso, Paulo Baya foi relacionado para o lugar o volante.

Escalação do Fluminense

O Fluminense vem a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e PH Ganso; Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus e Mastriani.

Escalação tricolor para enfrentar o Botafogo (Foto: Divulgação)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).