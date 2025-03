Com passagens por Santos, Corinthians e Vasco, ex-jogador fecha com a Globo

Após a contratação de Felipe Melo, a Globo acertou a contratação de mais um ex-jogador, que acumula passagens por Santos, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians e Grêmio. O ex-atacante André Felipe, apelidado de André "Balada", chega para fazer parte de um projeto em desenvolvimento que vai estrear em breve, voltado ao público jovem e ao digital, com a missão de analisar os jogos do futebol brasileiro com a descontração e o carisma que o acompanharam ao longo da carreira.

- Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse time. Vai ser tudo muito novo para mim. Espero poder levar um pouco de alegria, dessa linguagem mais descontraída. Eu vivi o futebol por muito tempo e agora vou poder comentar sobre isso, estando no mesmo time de grandes amigos com quem eu joguei e que também viraram comentaristas. Espero que seja um novo ciclo bem bacana na minha vida e que eu consiga levar também um pouquinho de felicidade e de informação - disse o ex-jogador.

Carreira de André

André foi o principal destaque do América-RJ na Série A2 do Campeonato Carioca no ano passado. Além de artilheiro do time, com cinco gols marcados, ele ainda deu uma assistência. Após a passagem pelo Mecão, o ex-jogador atuou pela Cabofriense, onde se aposentou, no fim de 2024. O ex-atacante de 34 anos também defendeu clubes como Dinamo Kiev-UCR, Bourdeaux-FRA, Atlético-MG, Sport, Sporting-POR, Grêmio, Cuiabá, Ponte Preta, Gaziantep-TUR e Torpedo Moscou-RUS.

