Globo define nova apresentadora após saída de Bárbara Coelho; confira

A Globo já definiu a substituta para a apresentadora Bárbara Coelho no comando do programa 'Esporte Espetacular'. Através das redes sociais, o ex-BBB Fernando Fernandes, que também será uma nova cara na atração, anunciou que estará ao lado da jornalista Karine Alves a partir do dia 30 de março.

continua após a publicidade

- A partir do próximo dia 30, eu, Fernando Fernandes, e a competentíssima e maravilhosa Karine Alves comandaremos juntos o "Esporte Espetacular", que segue colocando muito jornalismo, emoção, aventura e alto rendimento nas manhãs de domingo da TV Globo - comentou o apresentador.

Lucas Gutiérrez, que comandava o "EE" com a jornalista, vai atuar nos "Gols do Fantástico". Bárbara Coelho deixou a Globo para acertar com a "CazéTV". A empresa pretendia colocar a apresentadora na função de comentarista em um novo programa esportivo aos domingos à noite, no sportv.

continua após a publicidade

- Depois de 12 anos, eu estou deixando a TV Globo. Cheguei uma menina, em 2013, apresentando o "Tá Na Área", e eu zerei o game por lá. Em 2018, eu assumi o Esporte Espetacular. O programa que entrava nas manhãs de domingo na minha casa, virou a minha casa. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu me tornaria apresentadora do principal programa de esportes desse país, na maior emissora do país - disse Bárbara, nas redes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Fui muito realizada dentro da empresa. Entrevistei Serena Williams, Ronaldo Fenômeno… Fiz quatro Copas do Mundo, incluindo a Feminina, três Olimpíadas, vi a história do esporte brasileiro de perto. Vou seguir sonhando, tem muita coisa para realizar daqui para frente. Gosto de desafios e estou pronta para os próximos. Em breve, novidades. Aos amigos da empresa, que saudade que eu vou sentir de vocês - completou a jornalista de 37 anos.

continua após a publicidade

Trajetória de Bárbara Coelho na Globo

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular no lugar" de Fernanda Gentil.