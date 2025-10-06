Tiago Leifert isenta arbitragem e aponta responsáveis por derrota do São Paulo

Em um clássico polêmico, o São Paulo perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, no último domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o jornalista Tiago Leifert abordou o tema arbitragem e disparou contra o treinador Hernán Crespo.

Através de uma tranmissão ao vivo, nesta segunda-feira (6), no Youtube, o comunicador reconheceu, mas isentou, os erros da arbitragem como responsáveis pela derrota do Tricolor. Para ele, o principal vilão do resultado foi o técnico e os jogadores.

- Desta vez, discordo da minha torcida. A arbitragem não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Sei que foi péssima, me incomodou também, foi uma das piores do campeonato para ambos os lados. Só que não foi culpa do árbitro. Nada justifica tomar três gols dentro de casa no segundo tempo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Nós perdemos o controle do Morumbis. Quem vem jogar no Morumbis, "raiz" e "ensurdecedor", isso não é mais uma verdade. A gente acumula resultados como este jogando em casa. A culpa, hoje, não foi do presidente, mas sim do time, e principalmente do Crespo - concluiu.

Como foi São Paulo x Palmeiras?

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça.