Neymar se recusa a receber ex-companheiro e causa climão na Globo ao vivo

A transmissão da GE TV durante Santos x Grêmio contou com um pequeno imprevisto na noite desta quarta-feira (1°). Neymar se recusou a receber André Balada, ex-companheiro e comentarista da emissora, no seu camarote da Vila Belmiro.

O Grêmio começou vencendo o Santos fora de casa, com gol de Edenílson, mas o time da casa empatou no final com Lautaro Díaz. Neymar, que está lesionado, assistiu a partida dentro do seu camarote na Vila Belmiro.

Quando a bola parou de rolar, a repórter da GE TV foi encontrar o jogador, e questionou se ele receberia André Balada em seu camarote.

- Não. Ele já sabe - respondeu Neymar.

A repórter ainda perguntou se o outro comentarista, Bruno Formiga, poderia ir ao invés de André. Formiga é fã declarado do craque santista.

- Não. Nenhum dos dois - reforçou Neymar.

Fred, André, e Formiga, estavam assistindo tudo, e o climão foi nítido quando a transmissão voltou ao comando do trio. Fred chegou a afirmar que ficou constrangido com a situação.

- Olha, assim, é uma das coisas mais constrangedoras que já vi nos últimos tempos do entretenimento esportivo. O Neymar não está jogando, é dificil ele falar, mas ficou o tempo todo aqui na Vila isso de que precisamos falar com o Neymar. Tem hora que é chato. A gente não quer ficar enchendo o saco do cara toda hora - declarou Fred.

Neymar, jogador do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja vídeo do momento 'constrangedor'

Lesionado, Neymar desfalca mais uma convocação da Seleção Brasileira

Pela terceira vez consecutiva, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de convocados sem Neymar.

O Brasil disputará dois amistosos na Data Fifa: contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul, e diante do Japão, no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções, que busca enfrentar diferentes escolas de futebol na preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.

Serão os primeiros compromissos da equipe após o fim das Eliminatórias para o Mundial de 2026. Desde que assumiu o comando em maio, Ancelotti soma quatro jogos à frente da Amarelinha, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Nesse período, a Seleção marcou quatro gols e sofreu apenas um.