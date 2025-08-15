Globo negocia compra de direitos de novo campeonato
Segundo o Estadão, a Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita, para transmissão nos canais SporTV. Tendo como maior atratativo o astro Cristiano Ronaldo, atualmente a liga é recheada de grandes jogadores como Karim Benzema, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, João Felix, Kanté, Malcom, Fabinho e tantos outros. Na TV aberta, o "Sauditão" já é transmitido pela TV Bandeirantes.
Ao contrário do esperado por internautas, o campeonato saudita não integrará a grade da GE TV. Isso porque, atualmente, o campeonato tem excluisvidade de transmissão na plataforma Youtube com o canal GOAT, detentor de seis partidas por rodada.
O que será transmitido na GE TV, novo canal digital da Globo?
A GE TV utilizará o mesmo canal do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, mas passará a exibir nova programação. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Fred Bruno deve ser um destes nomes.
As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.
A comentarista da Amazon Prime, Luana Maluf, ex-comentarista da Amazon Prime, especialista em conteúdos digitais. A ex-apresentadora da ESPN Mariana Spinelli também se junta a dupla ex-TNT Sports: Jorge Iggor e Bruno Formiga.
