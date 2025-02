Globo lança comercial ousado alfinetando emissoras rivais: ‘Não tem comparação’

A Globo firmou um acordo com a Liga Forte União para transmitir os jogos do Brasileirão. Contudo, a perda de exclusividade do Brasileirão virou o tema principal do novo comercial veiculado em massa nos canais Sportv e Premiere. No vídeo, a emissora afirma que o Brasileirão é uma "transmissão que só a gente sabe fazer".

A parceria da Globo inclui a transmissão das partidas como mandantes de 11 clubes do Brasileirão, planejando exibir, em média, cinco jogos por rodada dessas equipes, com quatro deles de forma exclusiva. Este acordo se junta ao já estabelecido com os clubes da Libra, assegurando que a emissora transmita nove partidas por rodada do Brasileirão.

Transcrição do comercial da Globo

Pode avisar todo mundo, em 2025 não vai ter Premiere! Vai ter muito Premiere. Porque, como sempre, as principais competições do país estão aqui. Carioca, Mineiro, Gaúcho, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, com a maior oferta de jogos do campeonato. Afinal de contas, ver um jogo do Brasileirão por rodada pode ser legal, mas ver nove jogos por rodada é só no Premiere.

E a gente ainda tá cheio de jogos exclusivos que você vê só aqui. Não sabe onde o seu time vai jogar? Na dúvida, vai no Premiere. Tudo isso com a transmissão que só a gente sabe fazer.

Não tem comparação, né? Te disseram que acabou? Tá de brincadeira. Nossa festa tá só começando. No Premiere tem muito mais futebol.

LFU x Libra

A LFU é composta por Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, da Série A, e outros 19 clubes em divisões inferiores. A Libra tem clubes como Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

Distribuição dos jogos do Brasileirão por rodada