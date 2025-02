Torcedores canadenses vaiam hino americano; entenda:

No último domingo (02), torcedores canadenses vaiaram o hino dos Estados Unidos antes do jogo entre Los Angeles Clippers e Toronto Raptors pela NBA. O protesto, inspirado em manifestações recorrentes na Liga Nacional de Hóquei (NHL), foi uma resposta às tarifas comerciais impostas pelo então presidente americano, Donald Trump, ao Canadá.

A partida entre Clippers e Raptors teve um início polêmico. Fãs canadenses vaiaram fortemente o hino nacional americano, cantado por um jovem de 15 anos. Em seguida, ao tocar o hino do país, a canção foi fortemente entoada e aplaudida pelos torcedores, demonstrando o apoio dos torcedores ao Canadá e reforçando o descontamento com os impostos aplicados sobre o país pelo presidente Trump.

Otawa Senattors pela NHL (Foto: AFP)

Vale lembrar que a onda de protestos começou na NHL, no duelo entre os times Ottawa Senators e Minnesota Wild no último sábado (01). A partida disputada em Ottawa, capital do Canadá, seguiu nos mesmos moldes do que aconteceu na partida da NBA, com o hino americano fortemente vaiado, enquanto o canadense fortemente aplaudido.

Entenda o porquê das vaias

As vaias são um protesto aos impostos aplicados pelo presidente Trump ao Canadá. As razões da tarifa variam de veículo para veículo, mas são uma forma de retaliação e enfraquecimento ao país da América do Norte. Donald Trump, impôs tarifas adicionais de 25% sobre importações do Canadá e do México, e de 10% sobre produtos chineses.

Trump justificou essas medidas como uma resposta à crise de imigração ilegal e ao fluxo de drogas, especialmente fentanil, provenientes desses países. Ele afirmou que essas nações não cumpriram promessas de conter esses problemas, o que levou à implementação das tarifas como forma de responsabilizá-las.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Reprodução)

Sobre o Canadá, as importações canadenses aos EUA foram taxadas em 25% - com uma taxa menor de 10% sobre energia. Em resposta aos impostos aplicado aos produtos canadenses no território americano, o Canadá também anunciou que produtos americanos importados ao país também serão taxados, em 25%, assim, criando uma certa 'guerra comercial' entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais.

