Atacante do Coritiba se pronuncia após sofrer agressão em festa

Ex-jogador do São Paulo e atualmente no Coritiba, Caio Matheus se pronunciou nesta terça-feira (13) após se envolver em uma briga na saída de uma festa no último sábado (10), na capital paranaense. O atacante de 21 anos ficou com o rosto ensanguentado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em nota oficial, o atacante do Coxa declarou que foi "perseguido e hostilizado" por frequentadores do local. Caio Matheus teria agredido um homem com um tapa na face, ainda dentro do evento, e depois levou socos e garrafadas no rosto.

De acordo com o texto, após de ser agredido dentro da festa, o atleta esperava um carro de transporte por aplicativo na rua e foi novamente ferido por um grupo de quatro pessoas "de forma covarde e sem qualquer justificativa".

continua após a publicidade

Caio Matheus, segundo a nota, prestou depoimento na Delegacia de Polícia para identificar e responsabilizar criminalmente os agressores.

Veja a nota oficial de Caio Matheus

"O atleta Caio Matheus, durante seu período de folga, esteve presente em uma casa de shows no último sábado, quando passou a ser perseguido e hostilizado por alguns indivíduos que se encontravam no local. Ao perceber as provocações e visando evitar qualquer conflito, o atleta optou por deixar o local imediatamente. No entanto, enquanto aguardava o transporte por aplicativo na área externa do estabelecimento, foi surpreendido pelos mesmos indivíduos, que intensificaram as ameaças verbais e, em seguida, passaram a agredi-lo fisicamente, de forma covarde e sem qualquer justificativa.

O atleta já tomou todas as providências legais cabíveis perante a Delegacia de Polícia, com o objetivo de identificar e responsabilizar criminalmente os agressores. Trata-se de um episódio lamentável, no qual ele foi vítima de agressões em claro desrespeito aos seus direitos e à sua integridade física. Medidas legais serão adotadas até que os culpados sejam devidamente punidos".

continua após a publicidade

Caio Matheus rescindiu com o São Paulo e está em definitivo no Coritiba. (Foto: Reprodução)

Coritiba avalia punições

O Coritiba se manifestou sobre o acontecido, afirmando que, no âmbito pessoal, prestará apoio ao jogador para a recuperação física. Contudo, diz que tomará as medidas cabíveis na esfera profissional e estuda punições. O atleta tem contrato até o fim de 2027.

- O Coritiba está ciente dos acontecimentos das últimas 48 horas envolvendo o atleta Caio Matheus. Nesse sentido, no âmbito pessoal prestará total apoio visando a melhora de sua saúde; na sequência, no âmbito profissional, adotará as medidas cabíveis acerca de sua postura - informou o Coxa.

Quem é Caio Matheus?

Caio Matheus surgiu como promessa do São Paulo em 2022, com apenas 18 anos, quando fez o gol da vitória contra o Ayacucho-PER, pela Sul-Americana, na estreia do jogador como profissional. No entanto, atuou em apenas sete partidas pelo Soberano, balançando as redes apenas em mais outra oportunidade.

O atacante chegou este ano ao Coritiba, mas não vem tendo espaço. Foram apenas cinco partidas desde a contratação, sendo todas pelo Campeonato Paranaense, com 234 minutos somados, com média de 46 minutos por partida.

O último jogo de Caio Matheus foi diante do Azuriz, em 8 de fevereiro, pelo estadual. Por conta do desempenho nos treinos, como externado pelo técnico Mozart, ele não é relacionado desde o confronto contra o Operário-PR, três dias depois.

➡️ Atacante da Série A se envolve em suspeita de manipulação de cartão pela segunda vez