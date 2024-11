Globo fecha com ídolo do Botafogo para final da Libertadores contra o Atlético-MG

Detentora dos direitos de transmissão da Libertadores em TV aberta, a Globo fechou com um ídolo do Botafogo para a final do torneio. A emissora acertou com o ex-atacante Loco Abreu, que irá participar do pré-jogo. A partida entre o clube carioca e o Atlético-MG começa às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Loco Abreu fará o pré-jogo de cerca de 1h ao lado da comentarista Ana Thaís Matos. O ex-atacante atuou pelo Botafogo entre 2010 e 2012, conquistou um Cariocão e marcou 52 gols em mais de 100 jogos pela equipe. Andarilho do futebol, o ex-jogador também somou passagens por Grêmio, Figueirense, Bangu, Rio Branco-AC e Athletic-MG.

A Globo definiu a transmissão da final da Libertadores com Luis Roberto na narração junto a Caio Ribeiro e Roger Flores nos comentários. No Sportv, o pré-jogo terá 2h de duração com o trio Luiz Carlos Jr, Lédio Carmona e Richarlyson direto da Argentina, somada a outro trio, Jader Rocha, Grafite e Henrique Fernandes, que estarão em estúdio no Rio de Janeiro.

A final da Libertadores também terá transmissão da ESPN na TV fechada. Para a decisão, o canal esportivo da Disney escalou o narrador Rogério Vaughan, os comentaristas de Paulo Calçade e Fábio Santos, e o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon.

Como o Atlético-MG chega para a final da Libertadores?

O momento do Galo não é bom. O time não vence uma partida desde o jogo de ida pela semifinal da Libertadores, quando bateu o River Plate por 3 a 0, no dia 22 de outubro - mais de um mês atrás. No total são 10 jogos sem vencer, seis deles sendo derrotas.

Como chega o Botafogo para a decisão?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.