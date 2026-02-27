Mauro Cezar desabafa sobre ídolo do Flamengo após vice na Recopa: 'Não dá'

O Flamengo perdeu a Recopa para o Lanús depois de um jogo emocionante na noite desta quinta-feira (26). Após a partida, o jornalista Mauro Cezar abriu uma live em seu canal do Youtube e criticou muito o técnico Filipe Luís.

- Mais um papelão, uma partida horrorosa, uma escalação difícil de entender, uma escalação autoral, tentando de novo ser aquela coisa de ser o técnico que faz as coisas pelas convicções. Escalou jogadores que não tem faro de gol, tendo só um centroavante no elenco e não utilizando. Uma bagunça o time do Flamengo, mexidas estapafúrdias do Filipe Luís… - disse Mauro.

- Uma coisa medonha o time do Flamengo, muitas escolhas questionáveis de Filipe Luís. Atuação pífia e patética. Não dá para o técnico escalar o time sempre em cima de conceitos que ele tem, que formam, eventualmente, um caminho mais difícil. Flamengo perdeu para um time inferior, mas que tinha um plano de jogo. Foi um negócio horroroso, muito ruim - completou o jornalista.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Carrera e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa em Flamengo x Lanús.

Filipe Luís em Flamengo x Lanús (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo do Flamengo

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.