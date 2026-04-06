Ge TV anuncia chegada de novo narrador

A Ge TV ganhou um reforço para o início das transmissões da Copa Libertadores. Trata-se do narrador Bruno Cantarelli. O apresentador do famoso "Charla Podcast" irá estrear no canal da Globo nesta quarta-feira (8), na partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla, pela primeira rodada do torneio continental.

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Esta não é a primeira vez que Cantarelli irá trabalhar em conjunto com algum canal da emissora carioca. Ele já atua a um tempo com uma transmissão alternativa de pelo menos um jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. A ação é em parceria com o Premiere.

Além disso, o narrador também é presença frequente em programas da Globo. Volta e meia, ele marca presença em atrações como "Redação Sportv" e "Tá na área". Nesta quarta-feira (6), Cantarelli dá mais um passo na empresa ao narrar um jogo pela Ge TV.

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Júnior Barranquilla x Palmeiras

O alviverde paulista estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na cidade de Cartagena, na Colômbia. O compromisso é válido pela primeira rodada do Grupo F.

Além da equipe colombiana, o Palmeiras também irá enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, e o Cerro Porteño, do Paraguai.

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