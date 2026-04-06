Palmeiras inicia preparação para Libertadores com presença de Paulinho
Elenco alviverde viaja na tarde desta segunda-feira (6) para a Colômbia
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O atacante Paulinho participou de parte das atividades do Palmeiras no CT do Vitória, em Salvador, antes da viagem para Cartagena, na Colômbia, para a estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Junior Barranquilla. O camisa 10, no entanto, ainda segue em processo de recondicionamento físico e não estará à disposição para o confronto.
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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia realizaram atividade regenerativa. O restante do elenco foi ao gramado para exercícios técnicos de passes e marcação. Com o resultado fora de casa, o Palmeiras chegou aos 25 pontos em dez rodadas e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com cinco a mais que o vice-líder.
Já na Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira mira repetir a campanha de 2025 na fase de grupos, quando venceu todas as seis partidas. O Palmeiras soma 18 vitórias em 25 estreias na competição, o que representa 72% de aproveitamento.
Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam na próxima quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León.
Grupo do Palmeiras na Libertadores
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Vitor Roque segue trabalho individual
Ainda em tratamento após se lesionar na reta final do Paulistão e atuar no sacrifício no segundo jogo da final que garantiu o título, Vitor Roque segue cronograma individual e não participou das atividades com o restante do grupo.
O atacante é dúvida para a estreia do Palmeiras na quarta-feira (8) e será reavaliado diariamente pelo departamento médico, que acompanha a evolução do quadro.
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