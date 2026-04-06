Palmeiras inicia preparação para Libertadores com presença de Paulinho

O atacante Paulinho participou de parte das atividades do Palmeiras no CT do Vitória, em Salvador, antes da viagem para Cartagena, na Colômbia, para a estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Junior Barranquilla. O camisa 10, no entanto, ainda segue em processo de recondicionamento físico e não estará à disposição para o confronto.

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia realizaram atividade regenerativa. O restante do elenco foi ao gramado para exercícios técnicos de passes e marcação. Com o resultado fora de casa, o Palmeiras chegou aos 25 pontos em dez rodadas e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com cinco a mais que o vice-líder.

Já na Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira mira repetir a campanha de 2025 na fase de grupos, quando venceu todas as seis partidas. O Palmeiras soma 18 vitórias em 25 estreias na competição, o que representa 72% de aproveitamento.

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Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam na próxima quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León.

Jogadores do Palmeiras durante treinamento nesta segunda-feira (6) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Grupo do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Vitor Roque segue trabalho individual

Ainda em tratamento após se lesionar na reta final do Paulistão e atuar no sacrifício no segundo jogo da final que garantiu o título, Vitor Roque segue cronograma individual e não participou das atividades com o restante do grupo.

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O atacante é dúvida para a estreia do Palmeiras na quarta-feira (8) e será reavaliado diariamente pelo departamento médico, que acompanha a evolução do quadro.

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