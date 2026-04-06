Palmeiras anuncia novo patrocínio que pode render até R$ 30 milhões por ano
Acordo prevê R$ 20 milhões fixos ao clube
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O Palmeiras anunciou, na manhã desta segunda-feira (6), a Leapmotor como nova patrocinadora do clube. A empresa ocupará a parte traseira dos uniformes das equipes principais (masculina e feminina), além das categorias de base, até dezembro de 2028.
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O acordo prevê o pagamento de R$ 20 milhões fixos por temporada ao Palmeiras. O montante total, no entanto, pode chegar a até R$ 30 milhões anuais, de acordo com metas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte.
— O Palmeiras está sempre em busca de parcerias que representem evolução e visão de futuro. A chegada da Leapmotor, uma marca alinhada às novas tecnologias e à mobilidade sustentável, fortalece ainda mais o posicionamento do clube como uma instituição responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade. Temos muito orgulho em unir a nossa marca a uma empresa que representa o futuro da indústria automotiva — afirmou Leila Pereira, presidente do clube.
A parceria entre Palmeiras e a marca estreará ainda nesta semana, no duelo diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, que marca a estreia do clube na atual edição da Copa Libertadores. Leila Pereira não esteve presente na apresentação oficial devido a compromissos pessoais previamente agendados.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do Lance!, o contrato não prevê bonificações por metas esportivas, sendo o montante total fixo destinado integralmente ao Palmeiras.
A montadora chega para substituir o espaço deixado pela Fictor, que rescindiu contrato com o Palmeiras no início de fevereiro após pedido de recuperação judicial. Vale lembrar que a antiga marca está ligada aos escândalos envolvendo o Banco Master.
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