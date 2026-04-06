O Palmeiras anunciou a contratação de Allan Barcellos para o comando da equipe sub-20 no início da tarde desta segunda-feira (6). O treinador, ex-São Paulo, chega para o lugar de Lucas Andrade, que deixou o clube após a disputa da Libertadores da categoria.

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O processo de contratação foi liderado por João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. No processo, Barcellos superou a concorrência de outros três nomes que estavam no radar alviverde.

Barcellos era o nome favorito da diretoria alviverde para ocupar o cargo de treinador da equipe sub-20, como já havia sido adiantado anteriormente pela reportagem. A saída do São Paulo nas últimas semanas, por sua vez, facilitou as tratativas entre as partes, que, então, chegaram a um acordo.

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Após nove anos na base do Grêmio, Allan chegou ao São Paulo Futebol Clube em 2022, contratado como técnico do sub-13. Em rápida ascensão, passou pelo sub-15 e sub-17 e, em maio de 2024, assumiu o comando do sub-20.

À frente da categoria, o treinador conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 e o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20 (2024 e 2025).

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Allan Barcellos deixou o comando do São Paulo nas últimas semanas e acertou contrato para dirigir a equipe sub-20 do Palmeiras (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / Saopaulofc.net)

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