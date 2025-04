Galvão narra? Veja novidade do Prime Video para Vasco x Flamengo

As emoções do clássico entre Vasco e Flamengo, deste sábado (19), às 18h30, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido pela Amazon Prime Video. Para a ocasião, o canal trará uma novidade especial. Além da narração de Galvão Bueno, o ex-jogador Romário também participará da transmissão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A participação do antigo atacante foi selecionada a dedo pela produção do canal. Romário teve passagem de destaque pelos dois clubes e estará presente na transmissão para comentar o confronto. Ao lado deles, os comentaristas Rafael Oliveira e Nadine Basttos, e os repórteres Mauro Naves, André Hernan e Fernanda Arantes, também vão estar presentes.

Vale destacar, que a Amazon Prime transmite, ao longo do Brasileirão, pelo menos uma partida exclusiva por rodada de um time mandante da LFU. No caso do clássico deste domingo, o mandante é o Vasco, clube presente no grupo que fechou os direitos com a plataforma de streaming. Este será o segundo jogo transmitido por Galvão Bueno pelo canal.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco se revoltam com fala de Rossi, do Flamengo: ‘Parabéns aos envolvidos’

Vasco x Flamengo

O Flamengo é líder da competição e vem de três vitórias seguidas, sendo a última uma goleada de 6 a 0 sobre o Juventude. O rubro-negro quer se manter na liderança diante do maior rival. Já o Vasco vai em busca dos três pontos com o apoio da sua torcida, após o revés fora de casa contra o Ceará.

Atualmente, o Cruzmaltino e o Rubro-negro ocupam a 7ª e a 1ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. A partida está maracada para este sábado (19), às 18h30, no Maracanã.

continua após a publicidade