Galvão comete gafe em Fluminense x Santos, recebe críticas e se desculpa

Fluminense x Santos, pela terceira rodada do Brasileirão, neste domingo (13), foi narrado por Galvão Bueno. O jornalista cometeu gafe ao trocar o nome do Santos por Corinthians repetidas vezes. Galvão chegou a se desculpar pelos erros e apontou semelhança no uniforme dos rivais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Colocando o Facundo Bernal no lugar do Hércules. O Corinthians… É a quarta vez que eu falo Corinthians, por causa desse uniforme. Desculpe, torcida do Santos. O unforme complica. Perdão, peço desculpas mais uma vez. Sei que na internet vai ser um bombardeio, mas deixa para lá, na boa - narrou Galvão.

➡️ Caio Ribeiro detona Zubeldía: ‘Não serve para time do tamanho do São Paulo’

Atitude de Neymar em Fluminense x Santos gera polêmica

Atitude de Neymar foi questionada durante a partida entre Fluminense e Santos, neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. O jogador se desentendeu com Samuel Xavier após disputa de bola e botou o dedo na cara do jogador. Neymar acabou levando cartão amarelo.

continua após a publicidade

Neymar começou no banco de Fluminense x Santos. O jogador entrou no intervalo do segundo tempo, ouvindo a torcida tricolor mandar ele ir tomar naquele lugar. O clima do jogo esquentou assim que o camisa 10 entrou em campo. O primeiro a ter confrontos mais fortes com o craque foi o volante Facundo Bernal.

Logo depois foi a vez de Samuel Xavier. O craque teve uma disputa com o lateral que acabou em falta a favor do Fluminense, mas o jogador do Santos levou amarelo por atingir Samuel no rosto. Neymar, irritado com a reação de Samuel à falta, foi até o jogador, tirar satisfação, e colou o dedo no rosto do atleta do Fluminense. A atitude de Neymar repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade