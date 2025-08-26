menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Galvão e amigos palpitam em confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Confrontos do torneio nacional começam nesta quarta-feira (27)

imagem cameraGalvão e Amigos palpitaram sobre confronto das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
12:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27). Ao todo, oito clubes ainda sonham com o título do torneio nacional. São eles: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Corinthians, Vasco, Botafogo, Bahia e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Galvão e Amigos", da emissora "Band", o narrador Galvão Bueno propôs que os convidados palpitassem sobre os confrontos. Os ex-jogadores Casagrande, Paulo Roberto Falcão e o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo revelaram as próprias opiniões para as partidas.

Por outro lado, Galvão Bueno e Mauro Naves se preservaram de não palpitarem. A justificativa foi a presença dos dois nas transmissões das partidas do torneio nacional. Veja os palpites abaixo:

continua após a publicidade

Casagrande: Atlético-MG, Corinthians, Bahia e Botafogo.

Falcão: Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Botafogo.

Vanderlei Luxemburgo: Cruzeiro, Athletico-PR, Fluminense e Vasco.

Copa do Brasil

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27). Na data, três jogos acontecem entre às 19h30 e 21h30 (de Brasília).

No primeiro horário, acontece Altético-MG x Cruzeiro. O primeiro jogo do clássico mineiro acontece no Mineirão, com o mando de campo da equipe alvinegra.

continua após a publicidade

No horário nobre. Athletico-PR e Corinthians se enfrentam na Arena da Baixada e Vasco e Botafogo, em São Januário. Na quinta-feira (28), Bahia e Fluminense terminam a primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias