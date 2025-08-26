Galvão e amigos palpitam em confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
Confrontos do torneio nacional começam nesta quarta-feira (27)
Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27). Ao todo, oito clubes ainda sonham com o título do torneio nacional. São eles: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Corinthians, Vasco, Botafogo, Bahia e Fluminense.
Durante o programa "Galvão e Amigos", da emissora "Band", o narrador Galvão Bueno propôs que os convidados palpitassem sobre os confrontos. Os ex-jogadores Casagrande, Paulo Roberto Falcão e o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo revelaram as próprias opiniões para as partidas.
Por outro lado, Galvão Bueno e Mauro Naves se preservaram de não palpitarem. A justificativa foi a presença dos dois nas transmissões das partidas do torneio nacional. Veja os palpites abaixo:
Casagrande: Atlético-MG, Corinthians, Bahia e Botafogo.
Falcão: Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Botafogo.
Vanderlei Luxemburgo: Cruzeiro, Athletico-PR, Fluminense e Vasco.
Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27). Na data, três jogos acontecem entre às 19h30 e 21h30 (de Brasília).
No primeiro horário, acontece Altético-MG x Cruzeiro. O primeiro jogo do clássico mineiro acontece no Mineirão, com o mando de campo da equipe alvinegra.
No horário nobre. Athletico-PR e Corinthians se enfrentam na Arena da Baixada e Vasco e Botafogo, em São Januário. Na quinta-feira (28), Bahia e Fluminense terminam a primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
