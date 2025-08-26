Copa do Brasil: aposte e ganhe R$20 em aposta grátis

A Betano lançou uma nova promoção para os fãs do futebol brasileiro. Os apostadores podem ganhar R$20 em aposta grátis ao participar da Missão Copa Betano do Brasil. Para isso, é necessário apostar R$50 no total em mercados específicos da competição.

A promoção está disponível para os jogos das quartas de final, que acontecem entre 25 e 28 de agosto.

Esta oferta é válida somente para usuários cadastrados na casa de apostas. Portanto, use o código de indicação Betano para abrir sua conta e acessar a promoção.

Como funciona a promoção da Copa Betano do Brasil

A promoção da Betano para a Copa do Brasil oferece R$20 em aposta grátis para quem cumprir uma missão específica.

Para isso, os apostadores precisam fazer apostas que totalizem R$50 em mercados da Copa do Brasil, durante o período dos jogos das quartas de final.

As partidas elegíveis incluem:

Atlético-MG x Cruzeiro;

Athletico-PR x Corinthians;

Vasco x Botafogo;

e Bahia x Fluminense.

Para participar, o usuário deve clicar em Eu quero participar na seção de Missões da plataforma.

Além disso, as apostas devem ser combinadas ou do tipo Criar Aposta, com pelo menos três seleções por aposta. O valor mínimo por aposta é de R$10, e as odds totais devem ser de no mínimo 3.00.

Termos e condições importantes da promoção

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer os termos e condições que regem esta oferta.

A Betano estabelece regras específicas para garantir a transparência e o bom funcionamento da promoção.

Aqui estão os pontos mais importantes:

Período de validade: A missão está disponível para participação até 28/08 às 20:30, com apostas válidas entre 25/08 00:00 e 28/08 23:59.

Crédito do bônus: A Aposta Grátis de R$20 será creditada assim que o cupom de apostas for liquidado e ficará disponível por 72 horas.

Uso da Aposta Grátis: O bônus pode ser usado em apostas com odd total mínima de 2,00.

Apostas canceladas: Apostas canceladas ou em eventos liquidados com odd igual a 1,00 não cumprirão as condições da Missão.

Resultados conflitantes: Apostas em resultados contraditórios (como Mais de 2,5 e Menos de 2,5 na mesma partida) não são válidas para a promoção.

Para informações completas, recomendamos que o apostador leia os Termos e Condições detalhados no site oficial da Betano.

Como fazer uma aposta na Copa do Brasil

Apostar nos jogos da Copa do Brasil na Betano é um processo simples. Aqui está um guia passo a passo para ajudar quem deseja participar da promoção:

1 - Acesse sua conta no site da Betano ou cadastre-se caso ainda não tenha uma conta;

2 - Navegue até a seção de futebol e localize os jogos da Copa do Brasil;

3 - Selecione pelo menos três mercados diferentes para formar sua aposta combinada;

4 - Certifique-se de que as odds totais sejam de pelo menos 3.00;

5 - Insira um valor mínimo de R$10 para cada aposta e confirme sua jogada.

Antes de apostar, verifique todos os termos e condições e aposte com responsabilidade.