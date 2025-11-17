Galvão Bueno é internado em São Paulo e se afasta do trabalho

O narrador e apresentador Galvão Bueno foi internado no Hospital Sírio Libanês, neste sábado (15), por causa de uma pneumonia. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da Folha.

De acordo com a coluna, Galvão Bueno se queixou de dores no rim e foi diagnosticado com pneumonia pelos médicos. Por conta da complicação, o narrador ficou de fora da transmissão de Sport x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, transmitido pelo Prime Vídeo.

Os familiares de Galvão Bueno confirmaram a internação e alegaram que o narrador está lúcido e conversa com todos. Se a evolução do tratamento continuar, o apresentador receberá alta ainda nesta semana.

O programa "Galvão e Amigos", apresentado na Band, também ficará sem sua principal estrela nesta sgeunda-feira (17). A bancada conta com Mauro Naves, Walter Casagrande, Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Rocha.

Galvão Bueno em ação pelo Prime Vídeo (Foto: Reprodução)

Galvão Bueno vai comandar transmissão da Copa do Mundo de 2026 no SBT

O SBT e a N Sports confirmam a aquisição dos direitos e a transmissão da Copa do Mundo da Fifa 26, que volta a ser exibida pela emissora após 28 anos. Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição, e compartilhados com outra TV aberta.

continua após a publicidade

Outra novidade da emissora é a parceria com Galvão Bueno, sócio da N Sports, que estará de volta no comando da transmissão da Seleção Brasileira. Tiago Leifert também está envolvido no projeto.

Recordista em narrações de Copas do Mundo, com participação em 13 edições consecutivas (1974 a 2022), Galvão Bueno demonstra entusiasmo em retornar ao torneio. Vale lembrar que, em 2024, ele chegou a afirmar que não narraria a Copa de 2026 e que a edição de 2024 seria sua despedida.

— É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente nesse espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira - depois de narrar o Tetra e o Penta -, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos — disse Galvão Bueno.