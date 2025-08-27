Galvão Bueno discorda de Neto em polêmica de Athletico-PR x Corinthians
Equipes se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Athletico-PR e Corinthians se enfrentaram, nesta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o segundo tempo, o Timão abriu o placar e, logo depois, o Furacão teve um gol anulado que gerou polêmica.
Escalação: Athletico usa time titular, mas faz duas mudanças contra Corinthians
Futebol Nacional
Jornalista preferia ex-Corinthians na vaga de Jean Lucas na Seleção: ‘Mais jogador’
Fora de Campo
Corinthians encaminha renovação de contrato com dupla do elenco
Corinthians
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na transmissão da partida pela Amazon Prime, o narrador Galvão Bueno e o comentarista Neto discordaram sobre o lance. A polêmica aconteceu por conta de um toque de mão na origem do gol rubro-negro.
O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. O Furacão buscava o gol de empate, quando Viveros conduziu a bola na grande área defensiva do Corinthians e caiu. Na queda, o atacante tocou com a mão na bola e, assim, ela encontrou Dudu, que chutou cruzado para Benavídez empurrar para o fundo do gol.
Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio apontou para o centro do campo, mas, após revisão no VAR, anulou o gol por conta do toque na mão. O lance gerou debate entre Galvão Bueno, Neto e a especialista Nadine Bastos.
- Atenção. Está anulado o gol. Eu não vejo o jogador do Athletico-PR com uma atitude de tocar com a mão na bola. Mas foi aí que o arbitro viu a irregularidade... - opinou Galvão.
- Na hora que o jogador cai, ele toca com a bola na mão. Sem esse toque, a bola não ia para o companheiro dele, que chuta para o gol. Ele muda a trajetória da bola - disse Neto.
- Mas vamos ficar com a palavra de quem entende e está aqui para isso. Nadine, você anularia o gol? - questionou o narrador.
- Sim. Anularia o gol - respondeu a especialista de arbitragem.
➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre polêmica de arbitragem em Vasco x Botafogo
Como foi Athletico-PR x Corinthians?
📝 Texto: Ulisses Lopresti
Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.
O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.
Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.
Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles, e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes. Foi o terceiro gol do jovem da base em três partidas.
O Athletico Paranaense teve sua melhor chance da segunda etapa aos 23 minutos. Riveros dividiu com Gustavo Henrique dentro da área, acabou ajeitando com a mão na queda e Benavidez finalizou para marcar. Wilton Pereira Sampaio anulou o gol após revisão do VAR.
Memphis entrou aos 30 minutos, e voltou a jogar após 20 dias. Em desvantagem, o Athletico passou a pressionar o Corinthians em busca do empate. Nos acréscimos, Patrick cabeceou na pequena área e Hugo Souza fez grande defesa para manter a vitória.
- Matéria
- Mais Notícias