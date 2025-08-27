Corinthians encaminha renovação de contrato com dupla do elenco

O Corinthians está próximo de prolongar o contrato com dois jogadores do elenco: o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Gui Negão. A diretoria chegou a um acordo verbal com os atletas e espera concretizar as renovações nos próximos dias.

Conforme noticiado pela 'Itatiaia', o Timão conversa com estafe de Gui Negão há algumas semanas. Inicialmente, houve um desencontro sobre valores, mas houve um entendimento e um novo contrato deve ser assinado.

Revelado na base do Corinthians, Gui Negão se destacou nas categorias de base e chegou a ser titular na equipe que ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada. Entre os profissionais, se tornou titular na ausência de Yuri Alberto e marcou dois gols nos últimos jogos. Atualmente, o contrato é válido até junho de 2027 e renovação é para garantir uma valorização salarial e aumento na multa rescisória.

Gui Negão está próximo de renovar com o Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Gustavo Henrique era visto como uma situação mais urgente. O contrato do zagueiro com o Corinthians é válido até o final desta temporada e o jogador poderia receber propostas de outros clubes. A tendência é que o jogador assine por mais dois anos com o Timão.

O zagueiro chegou em janeiro de 2024. Gustavo Henrique tem 54 jogos disputados com a camisa alvinegra, além de quatro gols marcados. O jogador conquistou o título do Paulistão pelo Corinthians nesta temporada.

Gustavo Henrique está próximo de renovar o contrato com o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Dificuldades no Corinthians

O Timão foi punido com um transfer ban pela Fifa e não pode registrar jogadores nas próximas três janelas. Para reparar o problema, precisa pagar cerca de R$ 41 milhões aos Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres.