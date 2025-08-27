Jornalista preferia ex-Corinthians na vaga de Jean Lucas na Seleção: ‘Mais jogador’

Um dos grandes destaques do meio-campo do Bahia na temporada, o volante Jean Lucas foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O meia ocupa o lugar de Joelinton, do Newcastle, que sofreu uma lesão na última partida da Premier League.

No entanto, a convocação do meia gerou grande repercussão nas redes sociais. Para o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, o volante Ederson, ex-Corinthians e atualmente na Atalanta, da Itália, é mais jogador que Jean Lucas. Ele completou dizendo que se tivesse que convocar um jogador do Bahia, optaria por Luciano Juba. Confira.

Essa é a primeira vez que um jogador do Bahia é convocado para a Seleção depois de 34 anos. O último foi o meia Luis Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Ederson acumula passagens pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Leia o comunicado da CBF sobre a convocação de Jean Lucas

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto.