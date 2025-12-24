Torcedores do Palmeiras pedem contratação de jogador da Seleção: 'Nível europeu'
Verdão está no mercado em busca de reforços
Muitos torcedores do Palmeiras se manifestaram nas redes sociais pedindo a contratação de um jogador da Seleção Brasileira. Depois de uma temporada frustrada, a diretoria do Verdão já se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco.
O volante argentino Aníbal Moreno foi negociado para o River Plate, e o Verdão busca uma reposição para o ex-camisa 5 no mercado de transferências. Fabinho, do Al-Ittihad, é uma das possibilidades em pauta no clube.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras pediram que a diretoria do Alviverde insistisse nas negociações com o primeiro volante, que esteve em convocação recente de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.
Com 32 anos, Fabinho é tratado como um dos grandes volantes brasileiros ao redor do mundo. O jogador fez boa parte da carreira em alto nível europeu e foi revelado pelo Fluminense. Veja os pedidos dos torcedores do Palmeiras abaixo:
Veja pedidos dos torcedores do Palmeiras
Verdão tentou jogador
O Palmeiras buscou a contratação de Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad. As tratativas com o jogador, no entanto, não evoluíram. O volante tem contrato com o clube saudita até o meio de 2026.
O alto valor de uma eventual negociação, aliado ao planejamento de carreira do atleta, esfriou as conversas entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Nosso Palestra" e confirmada pela reportagem do Lance!.
O volante desejado pelo Palmeiras voltou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira após pouco menos de três anos de ausência, na última série de amistosos contra Tunísia e Senegal. No Al-Ittihad desde 2023, o atleta custou 40 milhões de euros aos cofres sauditas. Ao todo, disputou 83 partidas, com cinco gols e seis assistências.
