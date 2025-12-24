Filipe Luís fica? Vidente aponta futuro do técnico do Flamengo e explica decisão

Filipe Luís viveu um ano mágico no Flamengo, e agora a diretoria rubro-negra negocia uma renovação do contrato do treinador, que vai até o final de 2025. Um vidente apontou se o ídolo vai permanecer no seu clube do coração para continuar a trajetória de sucesso.

continua após a publicidade

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, Filipe Luís deve renovar com o Flamengo. Apesar das cartas apontarem para uma negociação difícil entre as partes, o fator torcida vai pesar na decisão do técnico.

➡️Torcedores do Botafogo reagem à chegada de novo técnico: 'O responsável'

A previsão de Luiz mostrou que a negociação conta com pedidas muito diferentes entre Filipe Luís e a diretoria do Flamengo. Ainda assim, o treinador sabe que tem o apoio da torcida e valoriza a possibilidade de ganhar mais títulos com o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Mesmo com a possibilidade de voltar à Europa, Filipe Luís deve ficar no Mengão de acordo com o vidente. Se a previsão se concretizar, o treinador pode seguir uma trajetória de muito sucesso no comando do elenco estrelado do clube carioca.

Filipe Luís emocionado com o título da Libertadores (Foto: Connie FRANCE / AFP)

Filipe Luís e Flamengo discutem renovação; saiba como estão as negociações

Com a chegada do fim do ano, a torcida do Flamengo espera um grande presente para 2026: a renovação de Filipe Luís. O treinador, campeão da Libertadores e do Brasileirão, tem conversas com a diretoria rubro-negro para um acordo por mais dos anos de contrato. O entrave, até o momento, é a questão financeira.

continua após a publicidade

Filipe Luís, que optou por tratar da renovação contratual apenas após o término das competições disputadas pelo Flamengo, está de férias com a família na Espanha. Dessa forma, quem o representa nas negociações é o empresário português Jorge Mendes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A reportagem do Lance! apurou que a parte financeira é o que distancia, neste momento, Filipe Luís e Flamengo de um desfecho positivo, que deve acontecer nos próximos dias. Além da questão salarial, o valor da multa rescisória e gatilhos contratuais, como premiação, precisam ser definidos.

Internamente, Filipe Luís e membros da diretoria do Flamengo estão confiantes pela renovação contratual. É verdade, sim, que o treinador tem o sonho de trabalhar na Europa. No entanto, está satisfeito com o momento que vive no time carioca e pretende seguir, ao lado dos seus jogadores, o caminho das conquistas, como foi em 2025.