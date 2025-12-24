Portal fundado por Renata Mendonça repudia fala do presidente do Flamengo

O portal "Dibradoras", fundado pela jornalista Renata Mendonça, se manifestou depois de uma declaração de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo. Ao comentar sobre os investimentos no futebol feminino, o mandatário falou em 'nariguda da Globo', mas não citou o nome da profisisonal.

Nesta quarta-feira (24), por meio das redes sociais, o portal Dibradoras se pronunciou sobre a declaração do presidente do Flamengo. O veículo tratou a fala como 'ofensiva, machista e inaceitável. Confira a nota abaixo:

Confira o posicionamento do portal

"Nós, mulheres que atuam na cobertura esportiva e também nos bastidores da comunicação, manifestamos nossa total solidariedade à jornalista Renata Mendonça (@renatamendonca_tv), da TV Globo, alvo de uma declaração ofensiva, machista e inaceitável por parte do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ao se referir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. Trata-se de um ataque pessoal, que nada tem a ver com jornalismo e reforça práticas misóginas historicamente usadas para constranger e deslegitimar mulheres.

Renata Mendonça construiu uma trajetória marcada por trabalho incansável, competência e compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, dando visibilidade, profundidade e credibilidade a uma modalidade que por muito tempo foi negligenciada. Seu trabalho é reconhecido por colegas, atletas, clubes e pelo público. A fala de BAP não atinge apenas uma jornalista, mas todas as mulheres que atuam no meio esportivo e que seguem enfrentando tentativas de intimidação e desqualificação. De dirigentes e representantes institucionais, espera-se responsabilidade, respeito e compreensão do peso de suas palavras. O machismo não é opinião, não é crítica e não pode ser normalizado, escreveu o portal após fala do presidente do Flamengo.

Declaração do presidente do Flamengo

- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP, presidente do Flamengo.

A declaração de BAP foi dada durante um evento de apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do presidente no Flamengo. Na transmissão, o mandatário anunciou que o clube fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro.