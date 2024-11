O primeiro e único treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1, realizado entre fim da manhã e começo da tarde desta sexta-feira, contou com muita atividade e poucas emoções na pista. Mas teve troca de líder com o cronômetro zerado: Lando Norris superou George Russell para pontear com a McLaren em Interlagos.

Norris virou 1min10s610 para tomar a ponteira que parecia garantida para Russell, que terminou mesmo na segunda colocação. Oliver Bearman, que assumiu a Haas das mãos de Kevin Magnussen para a sexta-feira, foi o terceiro colocado com a Haas. Oscar Piastri, Alexander Albon, Charles Leclerc e Carlos Sainz foram os outros que terminaram a menos de 0s5 de distância para o líder. Nico Hülkenberg, Fernando Alonso e Pierre Gasly encerraram o top-10.

Max Verstappen e Lewis Hamilton finalizaram somente na 15ª e 16ª posições, mas porque não registraram volta rápida de pneus macios, ambos por conta de tráfego na pista enquanto faziam as tentativas. Liam Lawson e Yuki Tsunoda foram os outros dois a virar o melhor tempo de pneus médios.

Confira como foi o treino livre do GP de São Paulo de F1:

Finalmente, após a espera de um ano do público brasileiro, a Fórmula 1 estava de volta ao Brasil. O primeiro treino livre do GP de São Paulo começou com temperatura ambiente de 26°C e asfalto de 52°C. Calor esperado com o sol que banhava o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O dia contava com chances de chuva, mas apenas para a classificação sprint.

A grande notícia da manhã era a ausência de Kevin Magnussen, que passou mal na tarde da quinta-feira e acabou substituído por Oliver Bearman, já confirmado como titular para a temporada 2025 da Haas. Com isso, Bearman faria ao menos o treino, a classificação sprint e a corrida sprint. Magnussen ainda pode voltar para classificação oficial e corrida. Enquanto isso, Fernando Alonso chegou ao Brasil e acabou com as dúvidas: foi para o treino. Então, nada de Felipe Drugovich na Aston Martin.

Como de costume em fins de semana de sprint, quando equipes e pilotos contam apenas com um treino livre à disposição, ninguém tinha tempo a perder. A pista rapidamente encheu. Tirando Magnussen, todos os outros 19 pilotos do grid de 2024 participavam da atividade. Max Verstappen já tinha punição ao trocar o motor de combustão interna e perde cinco posições no grid. A McLaren, com ataque em mente contra a Ferrari, estreava uma nova asa traseira.

Os primeiros dez minutos de atividade contaram com casa cheia e todo mundo com ao menos um tempo registrado. Alexander Albon reclamou de saída de traseira da Williams, mas era apenas isso de mais sério — um pouco depois, Franco Colapinto também daria traseirada forte. Sergio Pérez liderava com o tempo de 1min12s099. Alonso mostrava estar recuperado e já aparecia entre os primeiros colocados.

De maneira geral, o jogo de pneus utilizado nas primeiras ações era o de pneus médios, com apenas a dupla da RB (Visa CashApp RB) testando os macios. A Pirelli, diga-se, trouxe ao Brasil a gama média de motores.

Algo destacado aos montes pelos pilotos era o recapeamento da pista, que deixava o asfalto mais escuro e, por consequência, mais quente e liso. Mas a sensação na pista era que as ondulações ainda estavam presentes.

Na busca por entender os limites da pista, havia queimada de pneus da parte de Verstappen, pneus além da zebra com Carlos Sainz e o próprio Sainz aparecendo como fator bloqueador em volta rápida de Lewis Hamilton. O heptacampeão chegou a sinalizar pela frustração e desistiu do giro veloz em que estava.

Verstappen, que tomava a dianteira, reclamava. “Nada disso aqui funciona. Não quero tirar o flap dianteiro”, falou no rádio da Red Bull. Apenas ele e George Russell andaram abaixo da casa de 1min12s nos 20 minutos iniciais. Já Yuki Tsunoda era mais um a escorregar, agora com a barriga do carro, enquanto virava volta veloz.

Na marca de metade da atividade, Verstappen ainda liderava com o tempo de 1min11s712, mas agora Lewis Hamilton era o segundo colocado. Russell, Fernando Alonso, Pérez, Sainz, Liam Lawson, Charles Leclerc, Albon e Oscar Piastri formavam o top-10. Lando Norris pintava somente na 13ª posição. Mas ainda não havia sinal de happy hour na pista, outra característica típica de treinos livres em etapas sprint.

Hamilton foi o próximo a escapar e passar pela área lisa por fora do Pinheirinho. A Mercedes tinha decidido andar e colocava Russell de macios para rodar 1min10s791 e tomar a dianteira por 0s9. Importante para ver que tinha gente virando tempo, mas longe de abrir nova era da atividade.

O que aconteceu, sim, foi tráfego na entrada do pit-lane. Norris entrou grudado na traseira de Pérez e chegou a abrir o caminho. Claro que não dava para ultrapassar, mas ao menos serviu para pegar um ar sujo e ver como funciona.

Com Norris nos boxes, a McLaren resolveu trocar a asa dianteira antes de um stint derradeiro. Colapinto era mais um a acelerar o passo e subia para a segunda colocação. Nos oito minutos derradeiros, porém, mais gente queria apertar o passo. Bearman também subia ao segundo posto, conforme Norris virava terceiro.

Mas o relógio zerou com mais gente ainda dando giro rápido. Sainz tirou o pé e não mudou o status quo, só que Norris resolveu acabar com a festa de Russell. Ao cravar 1min10s610, tomou a dianteira e fez a McLaren começar o evento no controle das ações.