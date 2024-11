A classificação sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, realizada na tarde desta sexta-feira (1), deu a primeira demonstração competitiva da prova brasileira do calendário de 2024. E o que indicou foi enorme força da McLaren, após a derrota na Cidade do México. Oscar Piastri levou a melhor e sai na frente na prova curta.

continua após a publicidade

A McLaren tomou ares de poderosa em Interlagos, mas era Lando Norris quem se lançava como grande favorito. O vice-líder da F1 2024 fez o melhor tempo no SQ1 e no SQ2, bem como terminou na frente a primeira rodada de voltas rápidas do SQ3. Mas foi Piastri quem voou mais alto na hora da decisão e, por 0s029, levou a melhor.

➡️ Norris sai na frente no Brasil e põe McLaren na liderança do TL1 do GP de São Paulo

Atrás dos dois, Charles Leclerc e Max Verstappen formam a segunda fila, com Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon e Oliver Bearman no top-10. Grande resultado para Bearman, que assumiu o carro da Haas às pressas no lugar de Kevin Magnussen, que passou mal na quinta-feira, e foi mais rápido que o companheiro Nico Hülkenberg, 12º colocado. Lewis Hamilton e Sergio Pérez, respectivamente 11º e 13º, mais uma vez ficaram a ver navios e fora da última parte da formação de grid. Fernando Alonso, confirmado pela Aston Martin apenas nesta sexta-feira, caiu no SQ1, com 16º posto.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton homenageia Senna e Brasil em Interlagos

Confira como foi a classificação sprint do GP de São Paulo:

Oscar Piastri em Interlagos, pelo GP de São Paulo 2024 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Hora da classificação curta para o GP de São Paulo, no Brasil. A partir das 15h30 (de Brasília, GMT-3) sob temperatura de 21°C e asfalto de pouco menos de 40°C, numa queda brusca de temperatura na hora anterior a evento. A meteorologia indicava chance de 20% de chuva, algo sempre extremamente provável nesta parte da capital paulista.

Como mandatório para classificação sprint, todos os pilotos tinham de usar pneus médios nas duas primeiras partes da atividade. Apenas na terceira e última é que tinham porta aberta para colocar os pneus mais aderentes.

continua após a publicidade

SQ1 – Norris sobra e Colapinto avança no último suspiro

Na pista rapidamente cheia, Lando Norris, líder do único treino livre do fim de semana, já virava 1min10s672 e assumia a primeira posição. Mas os tempos logo despencariam. Max Verstappen, agora como novo motor, foi o único que demorou mais de cinco minutos a entrar na pista, mas enfim entrou.

Inclusive, Verstappen começou com uma volta rápida que tinha os dois setores iniciais para liderar, mas perdeu tempo no fim e ficou com o quarto tempo. Oscar Piastri já era quem dava as cartas. Charles Leclerc e Carlos Sainz também apareciam por ali.

Xodó da enorme torcida argentina presente em Interlagos, Franco Colapinto teve deletada a única volta dada e terminou por voltar ao zero com somente três minutos pela frente. Enquanto isso, num especial de São Paulo, o tempo fechava quase que por mágica e oferecia nuvens carregadas.

Com dois minutos pela frente, Lewis Hamilton, que sentiu does nas costas no fim do TL1, estava com o nono posto. O outro veterano da categoria, Fernando Alonso, que chegou apenas na noite da quinta-feira ao Brasil, abria a zona de eliminação de momento.

Na última rodada de voltas, Norris engoliu a concorrência e virou 1min09s477 para colocar 0s788 de frente para Piastri. Albon pulou para o terceiro lugar com a Williams, seguido por Leclerc, Pérez e Verstappen, nas primeiras seis posições. Oliver Bearman, substituindo Kevin Magnussen às pressas, ficou com sétimo, à frente de Nico Hülkenberg. Último a dar volta, Colapinto saiu e último para nono. George Russell fechou o top-10.

Sobrou mesmo para Alonso, na 16ª colocação, por uma Aston Martin cada vez mais moribunda e que ainda teve Lance Stroll fora ao ficar no 19º posto. Esteban Ocon, Yuki Tsunoda foram 17º e 18º, ao passo que Guanyu Zhou foi o 20º.

Sainz, Liam Lawson, Hamilton, Pierre Gasly e Valtteri Bottas, numa zebra, também avançaram. Pior cenário para Tsunoda, que viu o companheiro de poucas provas e rival no desejo de subir à Red Bull, passar bem enquanto ficou fora.

➡️ Verstappen afirma que Sauber deveria contratar Bortoleto: ‘Já teria assinado’

SQ2 – McLaren no comando da situação, enquanto Bearman brilha

Medo da chuva? Assim que a permissão chegou, pernas para que e quero e pista movimentada. Como na fase anterior, Norris pulou na frente e com um tempo voador 1min09s477. Com a Mercedes mantendo o ar de quarta força do grid, Russell exagerava e passava levemente fora da pista durante segunda tentativa de volta rápida. Verstappen, enquanto isso, reclamava. “O carro não vira com essa configuração de asa” apontou. Mesmo assim, apontava atrás apenas de Lando. Eis que a FIA escolhia este momento para confirmar uma obrigatoriedade de serviços comunitários a Leclerc por falar palavrão da coletiva pós-GP da Cidade do México.

Para a ultima roda de voltas rápidas, Hamilton e Pérez continuavam fora da lista de classificados. Ficariam novamente? A resposta era sim. Pérez ia em nova volta ruim e foi chamado de volta aos boxes pela Red Bull com o aviso de que não conseguiria. “Merda!”, exclamou. Hamilton foi para dentro com o que podia e melhorou a volta, mas somente para 11º posto.

Desta maneira, Hamilton, Hülkenberg, Pérez, Colapinto e Bottas foram os eliminados. Para chacoalhar a Haas, Bearman conseguiu avançar com o sétimo tempo do SQ2. Norris ponteou, seguido por Piastri, Leclerc, Verstappen, Sainz, Gasly, Bearman, Russell, Lawson e Albon. O cenário curioso foi Lawson, que após a treta com Pérez no México, pegou uma Red Bull lenta pela pista e questionou no rádio. “O que é isso? Quem era esse, Checo ou Max?”, perguntou. Antes mesmo de terminar de falar, o engenheiro da RB suplicou para “não se preocupar, por favor”. E era mesmo Pérez.

➡️ Max Verstappen revela por que é torcedor do Vasco

SQ3 – Na hora da verdade, Piastri bate carteira de Norris

A hora da verdade da classificação curta do GP de São Paulo começou como as demais fases. Norris saltou na dianteira e já tinha ares de favoritíssimo. Mas, então, veio a segunda rodada de voltas e, com ela, um tempo de rolo compressor anotado por Piastri. Com 1min10s265, empurrou Norris para trás.

O vice-líder da F1 desistiu da volta derradeira e recolheu. Assim, a primeira fila da prova curta ficou mesmo com Oscar na frente de Lando. Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Albon e Bearman fecharam o top-10.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fórmula 1 2024, GP de São Paulo, Interlagos, classificação sprint: